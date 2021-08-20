YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da yolcu otobüsünün emanet bölümünde 7 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

Erzurum'da yolcu otobüsünün emanet bölümünde 7 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

20.08.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "Aşı ol" yazarak Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşının önemine dikkati çekti

Erzurum'da polis ekipleri, bir yolcu otobüsünün emanet bölümünde saklanmış 7 kilo 250 gram eroin ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolundaki Aşkale Yolu Uygulama Noktası'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, otobüsünün emanet bölümündeki koli içerisinde epoksi reçine (plastik malzeme) arasına sıkıştırılarak gizlenmiş vaziyette 69 parça halinde 7 kilo 250 gram eroin ele geçirdi.

Polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "Aşı ol" yazarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aşının önemine dikkati çekti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taliban yönetimindeki Afganistan'da CNN ekibine saldırı! Her şey canlı yayında yaşandıTaliban yönetimindeki Afganistan'da CNN ekibine saldırı! Her şey canlı yayında yaşandı
Sular 2 metreyi aştı! Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladıSular 2 metreyi aştı! Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladı
Arkadaşının yaktığı kolonyayı söndürürken yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındıArkadaşının yaktığı kolonyayı söndürürken yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cuma

İmsak
03:52
Sabah
05:24
Öğle
12:23
İkindi
16:09
Akşam
19:12
Yatsı
20:39

Erzurum Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Cuma

Erdoğan Eczanesi
Palandoken
Karaavcı Eczanesi
Yakutiye
Kayakyolu Eczanesi
Palandoken
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sivasspor'un rakibi Kopenhag, Sivas'a geldi

Sivasspor'un rakibi Kopenhag, Sivas'a geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

GÜNCELLEME- Bartın'da ormanlık alanda kaybolan iki kardeş bulundu

GÜNCELLEME- Bartın'da ormanlık alanda kaybolan iki kardeş bulundu

Büyükşen çifti cinayetinde "yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Okşen, hayatını kaybetti

Büyükşen çifti cinayetinde "yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Okşen, hayatını kaybetti

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.