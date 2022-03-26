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Erzurum'da yolu kardan kapanan ahırda mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

26.03.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da yolu kardan kapanan ahırda mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yolu kardan kapanan ahırda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçede 3 gündür süren kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Aktaş, Kaynak, Şenpınar, Göreşken, Gaziler, Çatalelma ve Kürkçü mahallelerinde, Büyükşehir ile Şenkaya belediyeleri çalışma başlattı.

Yoğun mesaiyle, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu mahallelerin yollarını ulaşıma açan ekipler, Aktaş Mahallesi'nde Niyazi Dağdalen'e ait küçükbaş hayvan sürüsünün ahırda mahsur kaldığı bilgisini aldı.

Ekipler, ahıra giden yolu kardan temizleyip çiftçinin hayvanlarına yem ve su ulaştırmasını sağladı.

Sürü sahibi Niyazi Dağdelen, kar nedeniyle ahır yolunun kapandığını ve hayvanlarının günlerdir susuz kaldığını belirterek, karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, Kürkçü Mahallesi'nde rahatsızlanan 52 yaşındaki Hergül Taştan'ı almak için gelen ve kara saplanan bir ambulans da ekiplerce kurtarıldı.

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