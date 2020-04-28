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Erzurum’da zabıta fırınları denetledi

ERZURUM HABERLERİ  | 28.04.2020 14:00 | Son Güncelleme

Yakutiye Belediyesi Zabıta Ekipleri ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ekmek tüketmesi için denetimlerini sıklaştırdı.

Yakutiye Belediyesi Zabıta Ekipleri ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ekmek tüketmesi için denetimlerini sıklaştırdı. Fırınlarda üretim koşulları ve ekmek gramajları kontrol edildi.
Yakutiye Belediyesi Zabıta Ekipleri’nce yapılan denetimlerde ilçe sınırları içerisinde yer alan 55 fırında üretilen pidelerde noksan gramajlı ekmeğe rastlanmadı.
İçişleri Bakanlığı tarafından fırınlar için yayınlanan tebligatlar tüm işletmelere tebliğ edilirken, fırınlarda hijyen kontrolü gerçekleştirildi, sosyal mesafeye uyulması hususu hatırlatıldı, fırın çalışanlarına eldiven ve maske dağıtıldı.
Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, halkın sağlığının en önemli vazifeleri arasında yer aldığını belirterek; “Bizler Yakutiye Belediyesi olarak halkımızın her zaman sağlıklı koşullarda yaşaması, sağlıklı gıda tüketmelerinden mesulüz.
Ramazan ayında olmamız vesilesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm fırınlarımızda hijyen kontrolü yaptık. Ekmek üretiminden satışına kadar olan tüm süreci kontrol ederek vatandaşımızın sağlıklı ekmek tüketmesi için tüm tedbirlerimizi aldık, almaya da devam edeceğiz.” dedi.

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