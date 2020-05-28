Erzurum'daki camiler cuma namazına hazır

Vali Memiş, yarından itibaren cuma namazıyla birlikte öğle ve ikindi namazlarının kılınacağını hatırlattı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, açık alanlarda kılınacak cuma namazı için Palandöken Kayak Merkezi eteklerinde bulunan 2800 rakımlı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde son çalışmaları incelemek üzere geldiği 1 Nolu sahada yarın kılınacak Cuma namazı ile ilgili alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Kent genelinde yarın belirlenen 717 cami ve 64 meydan olmak üzere 781 noktada cuma namazı kılınabilecek.

İçişleri Bakanlığınca, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından, Erzurum'da sosyal mesafe kurallarına uyularak cuma namazı kılınacak açık alanlar ve cami avluları belirlendi.

Erzurum 'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmadığı camiler yarınki cuma namazı na hazırlanıyor.

Memiş, salgın tedbirlerine uygun şekilde namaz kılınmasını sağlayacaklarını vurgulayarak "Bu karar açıklandıktan sonra sürekli toplantılar yaptık ve ilimizde muhtelif yerleri belirledik. Ana kural olarak özellikle cuma namazlarında camiler yine kapalı olacak ve camilerin kapalı bölümlerinde cuma namazları kılınmayacak. Avluları müsait olan camilerde en az 1,5 metrelik mesafeye dikkat edilerek cuma namazı kılınmasına müsaade edeceğiz." dedi.

Cemaatin mutlaka maske takacağını, hijyen kurallarına uyacağını, seccade getireceğini ve abdest alarak geleceğini bildiren Memiş, şöyle devam etti:

"Şadırvanları da açık tutmayacağız. Çünkü orada yoğunluk olduğunda sosyal mesafeyi sağlamamız çok zor görünüyor. O sebepten dolayı vatandaşlarımızdan isteğimiz, abdest alarak gelmeleri. Erzurum'da Aziziye ilçemizde 101 camimizin avlusunda ve 1 meydanda, Palandöken ilçemizde 70 cami avlusunda ve 9 meydanda, Yakutiye ilçemizde 92 camimiz ve 4 meydan var. Yakutiye'deki meydanlar tarihi mekanlarımız."

- Tarihi mekanlarda cuma namazı kılınacak