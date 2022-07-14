Erzurum'daki Çifte Minareli Medrese'de "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı

Erzurum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tarihi Çifte Minareli Medrese'de fotoğraf sergisi açıldı.

Yakutiye ilçesindeki medresede, Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti ve bazı kurumların destekleriyle açılan "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi"nde, darbe girişimi gecesinde Erzurum ve Türkiye genelinde yaşanan olaylara ilişkin fotoğraflar sergilendi.

Sergide, şehit ile gazilerin de fotoğrafları ve öz geçmişleri yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 yıl geçmesine rağmen 15 Temmuz'un insanların zihninde tazeliğini koruduğunu söyledi.

Yaşananların unutulmaması için sergi açıldığını belirten İlbaş, şöyle konuştu:

"Zaman içinde birçok şey unutulabiliyor ancak asıl olan tarihimize sahip çıkmak ve geçmişimizden dersler alabilmek. Bu sergide 5 şehidimiz, 7 gazimizin fotoğrafları var. Özellikle Erzurum'da darbeyi duyduktan sonra 120 bin kişi sokaklara indi. Erzurum her zaman haksızlığa 'dur' diyebilecek, vatanının, milletinin yanında olan bir şehir. Geçmişi unutmadan insanların gündemine taşımak istiyoruz. Serginin asıl amacı buydu. İnşallah bundan sonra bu tür şeyler yaşanmaz."

Gazi Ahmet Kağızmanlı ise darbe gecesinde görevinde yükselme sınavına girmek için Ankara'da bulunduğunu anlatarak, "Helikopter atışıyla şarapnel parçası nedeniyle boynumdan ve sırtımdan yaralandım. Bu, 6 yıl geçmesine rağmen sıcaklığını koruyan bir şey. Fotoğraflar da o günü anlatıyor. Orada gördüklerim aylarca gözümün önünden gitmedi, günlerce uyuyamadım. Şimdi bunları görünce insan duygulanıyor. Farklı bir geceydi, inşallah bir daha görmeyiz." diye konuştu.

Gazi Onurcan Akçay da darbe girişimi gecesinde İstanbul'da olduğunu, saldırı sırasında gözünden yaralandığını ve 6 yıl geçmesine rağmen acılarının tazeliğini koruduğunu belirtti.

