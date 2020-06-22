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Erzurum'daki "cinayet" ve "silahlı yaralama" olayına ilişkin 8 zanlı yakalandı

ERZURUM HABERLERİ  | 22.06.2020 17:33 | Son Güncelleme

Erzurum'daki "cinayet" ve "silahlı yaralama" olayına ilişkin 8 zanlı yakalandı

Erzurum'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün akşam Yakutiye ilçesi Endüstri Caddesi Aşağı Sanayi Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından olaya karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kentteki çeşitli adreslere düzenledikleri operasyonda, kavgaya karıştıkları belirlenen 8 zanlıyı yakaladı.

Bu kişilerin yakalandıkları adreslerdeki aramalarda, biri pompalı tüfek olmak üzere 6 silah ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Söz konusu iki aile arasında yaklaşık 2 yıl önce kız kaçırma meselesinden çıktığı belirtilen silahlı kavgada da 2'si polis,15 kişi yaralanmıştı.

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