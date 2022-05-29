YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'daki şiir şöleninde gönülden geçenler mısralara işlendi

Erzurum'daki şiir şöleninde gönülden geçenler mısralara işlendi

29.05.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'daki şiir şöleninde gönülden geçenler mısralara işlendi

Erzurum'da, Aziziye Belediyesi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesince düzenlenen "Ilıca Şiir Şöleni" etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, yazar ve şairlerden Ali Coşkun Hirik, Ferman Karaçam, İsmail Bingöl, İsmail Kılıçarslan, Hüseyin Akın, Muhammet Hanefi İspirli, Muhammet Nur Doğan, Murat Ertaş, Müştehir Karakaya, Nurullah Genç, Üzeyir İlbak, Vedat Eğilmez ve Yaşar Bayar katılarak şiirlerini okudu.

​​​​​​​Programa katılan vatandaşlar ve öğrenciler de şiirleri hem beğeniyle dinledi hem de cep telefonlarının kameralarıyla o anları kaydetti.

Programda konuşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediye olarak kültürel etkinlik kapsamında "Ilıca Şiir Şöleni ve Ödüllü Mektup Yarışması" programlarını düzenlendiklerini söyledi.

Şair ve yazarlardan övgüyle bahseden Orhan, "Üzerinde yaşadığımız bu toprakların her metrekaresinde kan, uğruna verilmiş can, erlik ve kahramanlık vardır. Bu topraklarda aşk vatandır, bayraktır, millettir. Bu topraklar bu sebeple dadaşlara yurt olmuş yuva kalmıştır. Tarihimize baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş adımları bu yurtta ve bu yuvada atılmıştır. Erzurum milli mücadele ve Cumhuriyet'i kuran şehir demektir." dedi.

Orhan, Erzurum'un kadim bir kent olduğunu belirterek, gençlerin milli bilinç gelişimine katkıda bulunmak amacıyla söz konusu kültürel projeye imza attıklarını dile getirdi.

TDED Erzurum Şubesi Başkanı Murat Ertaş da programa katılan birbirinden değerli şair, yazar ve katılımcılara teşekkür etti.

Program, kentteki çeşitli okullardan öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen "Gençler İstiklal ve İstikbali Yazıyor " konulu ödüllü mektup yarışmasında dereceye girenlere hediye verilmesi ve şairlere plaket takdimiyle sona erdi.

Programa, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eğitimciler, çeşitli kurum müdürleri, şair ve yazarlar, tarihçi, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Veren el ile alana "köprü" olan hayır çarşısı binlerce aileyi sevindirdiVeren el ile alana "köprü" olan hayır çarşısı binlerce aileyi sevindirdi
Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 75 kilo finalinde milli sporcu Erman Eltemur, İngiltere'den Brandon Brian Wilkins'i yenerek altın madalya kazandı.Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 75 kilo finalinde milli sporcu Erman Eltemur, İngiltere'den Brandon Brian Wilkins'i yenerek altın madalya kazandı.
Batman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladıBatman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 29 Mayıs Pazar

İmsak
02:53
Sabah
04:43
Öğle
12:17
İkindi
16:13
Akşam
19:42
Yatsı
21:23

Erzurum Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Pazar

Selçuk Eczanesi
Palandoken
Saraybosna Eczanesi
Yakutiye
Tuğçe Eczanesi
Yakutiye
Gülmüş Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.