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Erzurum'daki silahlı kavgada 5 yaralıdan biri öldü

ERZURUM HABERLERİ  | 24.05.2020 12:04 | Son Güncelleme

Erzurum'daki silahlı kavgada 5 yaralıdan biri öldü

Erzurum'da dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Yeşilova Mahallesi'nde oturan Zekai F'nin, dün akşam ahıra götürmek istediği büyükbaş hayvanlardan birinin yol üzerindeki bir tarlaya girmesi üzerine 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Musa, Şaban, Serpil T. ile İsmail ve Zekai F, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Musa T. (28) hastanedeki müdahaleye rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor.

Kavga sırasında silah kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Ferhat Ş. ile babası Fatih Ş'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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