YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum’daki STK’lardan ortak açıklama; “Üyelerimiz KGF desteklerinden daha fazla yararlansın”

Erzurum’daki STK’lardan ortak açıklama; “Üyelerimiz KGF desteklerinden daha fazla yararlansın”

ERZURUM HABERLERİ  | 10.04.2020 16:38 | Son Güncelleme

Erzurum Ticaret Borsası (ETB), Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığınca, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan üyelerin, Bankalara başvuru yaparak, Kredi Garanti Fonu (KGF) destek ve kefaletinden daha fazla yararlanmalarını istediler.ETSO Başkanı Lütfü Yücelik, ETB Başkanı Hakan Oral ve ESOB Başkanı Rasim Fırat tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi;“Dünya olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde, üyelerimizi ayakta tutmak için tüm gücümüz ile çalışmaktayız.

Erzurum Ticaret Borsası (ETB), Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığınca, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan üyelerin, Bankalara başvuru yaparak, Kredi Garanti Fonu (KGF) destek ve kefaletinden daha fazla yararlanmalarını istediler.
ETSO Başkanı Lütfü Yücelik, ETB Başkanı Hakan Oral ve ESOB Başkanı Rasim Fırat tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Dünya olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde, üyelerimizi ayakta tutmak için tüm gücümüz ile çalışmaktayız. Bu noktada üyelerimizin sorunlarını, taleplerini ve yaşanan sıkıntıların çözüm yollarını, başta (TOBB) Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken olmak üzere ilgili kurum, kuruluş ile Bakanlıklara hem şifahi hem de resmi olarak iletmekteyiz. Burada önemli bir konuyu bir kez daha dile getirmek istiyoruz. En başından beri ifade ettiğimiz gibi, devletimizin bu destekleri, düzenlemeleri ve sağlanan kolaylıkların hiçbir ayrım yapılmaksızın bütün sektörleri kapsamasını talep ediyoruz. Çünkü artık sıkıntı yaşamayan hiçbir sektör kalmamıştır. Bu gemide hep birlikte ilerliyoruz. Hiçbir üyemizin hiçbir işletmemizin zarar görmesini kesinlikle istemiyoruz. Bu süreci daha çabuk atlatabilme noktasında devletimizin sunduğu teşvik ve destekleri sonuna kadar destekliyoruz. Devletimiz bu dönemde ekonomik etkileri kontrol altında tutabilmek için birçok tedbir açıkladı. Bu tedbirlerin ana omurgasında da; vergi ertelemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileri oluşturuyor. Her dört tedbir de firmalarımızın faaliyetlerinin devam etmesi ve istihdamın korunması için çok önemli
Özellikle kredi genişlemesinin sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler kapsamında KGF’nin kefalet kapasitesi de 250 milyar lira arttırıldı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın, ‘hiçbir sebepten dolayı, hiçbir tacir, esnaf ve sanatkar mağdur edilmeyecek ve geri çevrilmeyecek’ şeklindeki açıklamalarına rağmen, üyelerimiz, bazı bankaların merkez ve şubelerinin kendilerine kredi limitiniz düşük veya kefil ve kefalet gibi sebeplerden dolayı kredi kullandırmadıklarını ifade etmektedirler. Bu da üyelerimizin ve ticaret erbablarının içinde bulunduğu durumu daha da çok içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Bizler, tüm esnafımız gibi tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin bu zor süreçte KGF desteklerinden yararlanmaları için ilgili kurumlar ile çalışmalarımızı ve yazışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda daha çok üyelerimizin bu kefalet imkanından da yararlanmalarını istiyoruz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çay koronavirüsü yenmede etkili mi? Çay koronavirüsü yenmede etkili mi?
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da eğitim yatırımları görüşüldü

Kütahya’da eğitim yatırımları görüşüldü

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Kayseri’de trafik kazası: 7 yaralı

Kayseri’de trafik kazası: 7 yaralı

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Erzurum Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:10
Sabah
05:38
Öğle
12:21
İkindi
16:00
Akşam
18:55
Yatsı
20:17

Erzurum Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Kırküzer Eczanesi
Palandoken
Uygur Eczanesi
Yakutiye
Yeni Buhara Eczanesi
Palandoken
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İMO Erzurum Şubesi’nden Berat Kandili mesajı

İMO Erzurum Şubesi’nden Berat Kandili mesajı

Avukat Başkan’dan Avukatlar Günü mesajı

Avukat Başkan’dan Avukatlar Günü mesajı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.