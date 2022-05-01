YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

01.05.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin çaya düşmesi sonucu kaybolan kişinin bulunmasına yönelik arama çalışmalarına sabah devam edildi.

Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Erzurum'un Olur ilçesi arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi'nde 3 gün önce iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığı kazada, suya kapılan Fevzi Kemal Bulut'u arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), dalgıç, itfaiye arama kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibinin katıldığı aramalarda, suda ve çay çevresinde dron ile geniş zoom özelliği bulunan kameralar kullanıyor.

- Olay

Özkan Ö'nün kullandığı 34 TD 124 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 ACF 706 plakalı otomobil, üç gün önce Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde çarpışmış, kazanın etkisiyle Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düşen araçlardaki sürücü Özkan Ö. ile aynı araçtaki Müberra Ö. kendi imkanlarıyla yaralı olarak çaydan çıkmış ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Kazada, diğer otomobildeki hemşire Büşra Bulut Tosun ile babası Fevzi Kemal ve annesi Sevinç Bulut suya kapılarak kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler çayda kıyı araması yapmış ve kayıp sağlık personeline aynı gün, annesinin cesedine ise bir gün sonra ulaşmıştı.

Anne Sevinç Bulut ile sağlık personeli Büşra Bulut Tosun, dün Olur ilçesinde Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında yan yana toprağa verilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ramazanda "düzenli uyku" beslenmek kadar önem taşıyorRamazanda "düzenli uyku" beslenmek kadar önem taşıyor
Samsunspor, yarın lider MKE Ankaragücü'ne konuk olacakSamsunspor, yarın lider MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
Sahte kimlikle 12 milyon liralık arsayı satan şüpheli, ikinci işinde tapu memuruna takıldıSahte kimlikle 12 milyon liralık arsayı satan şüpheli, ikinci işinde tapu memuruna takıldı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 1 Mayıs Pazar

İmsak
03:33
Sabah
05:09
Öğle
12:17
İkindi
16:06
Akşam
19:16
Yatsı
20:45

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Pazar

Şeker Eczanesi
Palandoken
Yeni Dilara Eczanesi
Yakutiye
Timur Eczanesi
Yakutiye
Çağla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Sütyensiz tarzıyla olay oldu! Bomba Hadise göndermesi

Sütyensiz tarzıyla olay oldu! Bomba Hadise göndermesi

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.