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Erzurum'dan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

09.01.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentte Ocak 2022'den beri sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 8 bin 308'e ulaştı.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 272 düzensiz göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri sürüyor.

Bu çerçevede Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nden son 2 günde toplam 272 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan ve Aşkale Geri Gönderme Merkezi-1 Müdürü Cihangir Demir koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı güvenlik önlemiyle hastanede yaptırılan sağlık kontrolünün ardından otobüslerle Erzurum Havalimanı'na getirildi.

Burada pasaport işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, 2 charter seferleriyle Afganistan'ın başkenti Kabil'e yollandı.

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak 2022'den bu yana Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezinden 4 bin 996 Afganistan, 2 bin 239 Pakistan ve 1073'ü de diğer ülke vatandaşlarından oluşan 8 bin 308 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Yurda yasa dışı şekilde girmeye teşebbüs eden düzensiz göçmenlerin girişlerinin, etkin sınır denetimleri sonucunda engellendiği bildirildi.

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