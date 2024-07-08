YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum’dan bir ayda 99 bin 722 kişi uçtu

Erzurum’dan bir ayda 99 bin 722 kişi uçtu

İHA İHA
08.07.2024 10:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Hava Limanı’ndan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Haziran ayı içinde 99 bin 722 bini kişi uçtu.

Erzurum’dan bir ayda 99 bin 722 kişi uçtu

Erzurum Hava Limanı’nda 2024 yılının Haziran ayında 659 uçuş gerçekleşti ve toplam 99 bin 722 kişi uçtu. Haziran ayı içinde Erzurum Hava Limanı’ndan 646 iç hat ve 13 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 677 uçuş gerçekleşti ve 91 bin 352 kişi uçtu.

Erzurum’da bir ayda 99 bin 494 iç hatlar ve 228 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. Haziran ayı içinde Erzurum’dan 546 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 939 ton yük trafiği yaşandı. Aynı ay içinde toplam 13 tonluk kargo trafiği gerçekleşti.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa’da kaput üzerinde tehlikeli yolculukBursa’da kaput üzerinde tehlikeli yolculuk
Motosikletin motor kısmına giren yılanı itfaiye yakaladıMotosikletin motor kısmına giren yılanı itfaiye yakaladı
Hemzemin geçitten kaçmak istediler, treni hesap edemeyip kaza yaptılarHemzemin geçitten kaçmak istediler, treni hesap edemeyip kaza yaptılar
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 8 Temmuz Pazartesi

İmsak
02:55
Sabah
04:47
Öğle
12:25
İkindi
16:22
Akşam
19:53
Yatsı
21:37
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.