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Erzurum’dan deprem bölgesi İzmir’e psikososyal destek

ERZURUM HABERLERİ  | 05.11.2020 15:45 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğünde depremin ardından, Erzurum Valiliği koordinesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından psikososyal destek hizmetlerinde görevli 7 kişilik ekip, deprem bölgesine gönderildi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, İzmirli vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla sahada olduklarını belirterek, 7 kişilik ekibin deprem bölgesinde bir hafta görev yapacağını ifade etti.İlbaş, "Bugün birlik ve beraberlik vaktidir.

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğünde depremin ardından, Erzurum Valiliği koordinesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından psikososyal destek hizmetlerinde görevli 7 kişilik ekip, deprem bölgesine gönderildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, İzmirli vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla sahada olduklarını belirterek, 7 kişilik ekibin deprem bölgesinde bir hafta görev yapacağını ifade etti.
İlbaş, "Bugün birlik ve beraberlik vaktidir. Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün çağrıları neticesinde 7 kişiden oluşan ve alanında uzman personelimizin yer aldığı psikososyal destek ekibimiz Erzurum’dan yola çıktı, bir haftalık çalışmadan sonra ekibimiz Erzurum’a dönecek. Depremzede vatandaşların içinde bulundukları kaygı, gelecek endişesi gibi travmatik durumlarla baş edebilmelerine yardımcı olabilmek ve destek verebilmek için bölgeye psikososyal destek ekiplerimizi gönderdik. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk, devletimizin sosyal devlet ve sosyal politikalar anlayışı çerçevesinde pandemi süreci ve sonrasında İzmir depremi gibi yaşamsal bireysel ve toplumsal olarak gerçekleşen olaylar karşısında sadece fiziksel ihtiyaçların karşılanması ve ekonomik destek sunulması değil aynı zamanda psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması içinde psiko sosyal destekler sunulmasını sağlayarak, hizmet modellerini bir bütün olarak ele almaktadır, bu yaklaşımda bizi çalışmalara daha çok motive etmektedir. " dedi.

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