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Erzurum’dan Ocak ta 13 sektör ihracat yaptı

09.02.2021 09:37 | Son Güncelleme:
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Erzurum’dan Ocak ta 13 sektör ihracat yaptı

2020 yılında 2 milyon 356 bin dolarlık ihracat kaydedilirken, bu yılın ilk ayında 2 milyon 596 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.

2020 yılında 2 milyon 356 bin dolarlık ihracat kaydedilirken, bu yılın ilk ayında 2 milyon 596 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. En fazla değerde ihracat kaydeden sektör 1.4 milyon dolarla çimento sektörü oldu.
Ocak ayında Erzurum’dan yapılan ihracat 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 10.2 oranında artış gösterdi. 2020 yılında 2 milyon 356 bin dolarlık ihracat kaydedilirken, bu yılın ilk ayında 2 milyon 596 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. En fazla değerde ihracat kaydeden sektör 1.4 milyon dolarla çimento sektörü oldu.
Artış Kaydeden 5 Sektör
Erzurum’dan ihracatta bir önceki yıla göre 5 sektör ihracat değerinde artış, 8 sektör ihracat değerinde ise düşüş görüldü. Artış oranı Deri ve deri mamulleri sektöründe yüzde 2104, çimento cam, seramik ve toprak ürünleri sektöründe yüzde 909.1, hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe yüzde 411.8, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe yüzde 61.3, demircilik sektöründe ise yüzde 9.7 olarak kaydedildi.
Düşüş Kaydeden Sektörler
Yıllık bazda en fazla değerde düşüşün yaşandığı sektör yüzde 97.9 ile halıcılık sektörü oldu. Yılın ilk alında bir önceki yıla göre ihracat değeri düşüş oranı Elektrik sektöründe yüzde 94.1, otomotiv endüstrisi sektöründe yüzde 91.4, kimyevi maddeler sektöründe yüzde 57.4, makine sektöründe yüzde 41.9, iklimlendirme sanayisinde yüzde 20.8, çelik sektöründe yüzde 14.4, madencilik sektöründe ise yüzde 10.2 oldu.
Sektörel Dağılım
TİM verilerine göre Ocak 2021 döneminde çimento sektörü 1 milyon 417 milyon dolar, madencilik sektörü 459.1 bin dolar, kimyevi maddeler sektörü 279.1 bin dolar, demir ve demir dışı metaller sektörü 189.1 bin dolar, makine ve aksamları sektörü 78.6 bin dolar, otomotiv endüstrisi sektörü 48.9 bin dolar, çelik sektörü 48.9 bin dolar, mobilya sektörü 27.2 bin dolar, iklimlendirme sanayisi sektörü 23.0 bin dolar, yaş meyve ve sebze sektörü 11.3 bin dolar, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 10.6 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

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