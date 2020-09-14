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Erzurumlu bisiklet tutkunları Ege ve Akdeniz'deki gelişmelere tepkilerini "lastik" çevirerek gösterdi

ERZURUM HABERLERİ  | 14.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

Erzurumlu bisiklet tutkunları Ege ve Akdeniz'deki gelişmelere tepkilerini "lastik" çevirerek gösterdi

ERZURUM (AA) – Erzurum'da bir grup bisiklet ve motosiklet tutkunu, Ege ve Akdeniz'de yaşanan gelişmelere karşı tepkilerini gösterdikleri etkinlik düzenledi.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda bir araya gelen Erzurum Motosiklet ve Bisiklet Severleri Kulübü temsilcileri, bisikletlerinde "Ha vatan ha mavi vatan", "Yine şımardın Yorgo" ve "Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz her yerde devletimizle beraberiz" yazılı pankartlar açtı.

Burada basın açıklaması yapan kulüp üyeleri, sırtlarına ve bisikletlerine Türk bayrakları asarak kent meydanında birkaç tur attı.

Burada gösterilerini bitiren kulüp üyeleri, ardından kentin farklı noktalarında dolaşarak etkinliği sonlandırdı.

Erzurum Motosiklet ve Bisiklet Severleri Kulübü temsilcisi Lokman Daştan, gazetecilere Ege ve Akdeniz'deki gelişmelerden dolayı kulüp olarak bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Motosiklet ve bisiklet severler olarak bu etkinliği düzenlediklerini anlatan Daştan, "Ege ve Akdeniz'de devletimizin millet menfaatine haklı olarak yaptığı çalışmalar karşısında aynen 1915'te Çanakkale önünde nasıl ki art niyetli devletler bizi yemek için toplandılarsa aynı tepkiyle etrafımızı kuşatmaya ve önümüze hendek açmaya çalışıyorlar." dedi.

Daştan, bu anlamda devletin gerekenleri yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Pandemi süreci dolayısıyla yurt içerisinde vatandaşın devlete olan desteğini sadece sosyal medyada görüyoruz. Bu nedenle bu önemli mavi vatan davasında devletimizin, hükümetimizin ve cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu Anadolu'nun önsözü Erzurum'dan haykıralım dedik. Gerekli yerlerden izinleri aldık ve pandemi süreci olmasına rağmen anlayış göstererek kısıtlı katılımla izin verdiler. Kulübümüze bağlı gençlerle devletimizin yanında olduğumuzu göstermeye çalışacağız."

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