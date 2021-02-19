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Erzurumlu gençler çetin kışta sokak hayvanlarını unutmadı

19.02.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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Erzurumlu gençler çetin kışta sokak hayvanlarını unutmadı

Erzurum'da gönüllü gençler, kar ve dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için sokak, park ve arazilere mama ile yem bıraktı.

Kent genelinde 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Soğuk havanın da etkisini sürdürdüğü kentte Aziziye Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Gönüllü gençler, belediyenin desteğiyle temin ettikleri mama ve yemleri, Dadaşkent ile Ilıca'daki park, bahçe ve arazilere bıraktı.

Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, geçlerin bu faaliyetinin aynı zamanda insani bir sorumluluğun yerine getirilmesi anlamı taşıdığını belirtti.

Yaban hayatının, tabiatın önemli bir parçasını oluşturduğunu ifade eden Orhan, "Dolayısıyla hepimiz sokak hayvanlarından da sorumluyuz. Kaldı ki, yüce dinimizin bu yönde bizlere sevgi, şefkat ve merhamet tavsiyesi de var. Hayvanlar, Allah'ın yeryüzündeki dilsiz kullarıdır ve onlara merhamet edene Allah'ta merhamet eder. Bu manada gençlerimizle sürekli bu tarz etkinlikler yürütüyor. Hem salgın hem de çetin kış koşulları sebebiyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarımızı koruma altına almış oluyoruz." dedi.

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