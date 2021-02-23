YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurumlu minik kardeşler, zorlu kış şartlarında yabani hayvanlar için atık ekmek topluyor

Erzurumlu minik kardeşler, zorlu kış şartlarında yabani hayvanlar için atık ekmek topluyor

23.02.2021 15:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurumlu minik kardeşler, zorlu kış şartlarında yabani hayvanlar için atık ekmek topluyor

Erzurum'da, kar nedeniyle zor durumdaki yabani hayvanlar için atık ekmek toplayan iki kardeş çevrelerinin takdirini kazandı.

Palandöken ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Eyup ve 8 yaşındaki kardeşi Hamit Erdem, ailelerinin de desteğiyle derslerinden boş kalan zamanlarında topladıkları atık ekmekleri, doğada yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yabani hayvanlar için Palandöken Dağı eteklerine bırakıyor.

Kardeşlerden Eyup Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, televizyondaki haberlerden etkilenerek yaklaşık 2 ay önce topladıkları atık ekmekleri doğaya bırakmak için kardeşiyle karar aldıklarını söyledi.

Ailelerinin kendileriyle yeterince ilgilendiğini ancak doğadaki hayvanların kendileri kadar şanslı olmadığını ifade eden Erdem, her fırsatta topladıkları ekmekleri karlı dağlara bırakmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Hamit Erdem ise ağabeyinin fikriyle doğadaki hayvanların aç kalmaması için çalışma yapmanın kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Şubat Salı

İmsak
05:27
Sabah
06:50
Öğle
12:33
İkindi
15:36
Akşam
18:06
Yatsı
19:24

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Salı

Ağırman Eczanesi
Palandoken
Turan Eczanesi
Palandoken
Karaavcı Eczanesi
Yakutiye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Öztürk Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Merkez Eczanesi
Hinis
Fatıh Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

Diğer Haberler

Aziziye’den Erzurumspor’a hep destek, tam destek

Aziziye’den Erzurumspor’a hep destek, tam destek

Aziziye’den Erzurumspor’a hep destek, tam destek

Aziziye’den Erzurumspor’a hep destek, tam destek

İşitme engelli öğrencilere ‘atölye evim’ projesi

İşitme engelli öğrencilere ‘atölye evim’ projesi

Başkan Orhan’dan esnaf odalarına ziyaret

Başkan Orhan’dan esnaf odalarına ziyaret

Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da başladı

Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da başladı

Sunar’dan Milli Kayakçılara motivasyon desteği

Sunar’dan Milli Kayakçılara motivasyon desteği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.