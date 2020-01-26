YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurumlu öğrencilerden depremzedelere yardım eli

Erzurumlu öğrencilerden depremzedelere yardım eli

ERZURUM HABERLERİ  | 26.01.2020 17:08 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için Erzurum’daki ortaokul ve lise öğrencileri, depremzedelerin üşümemesi için battaniye ve gıda malzemesi gönderdi.Erzurum Özel Bilge Koleji, Elazığ depreminin ardından bölgeye yardım götürmek için adeta seferberlik başlattı.

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için Erzurum’daki ortaokul ve lise öğrencileri, depremzedelerin üşümemesi için battaniye ve gıda malzemesi gönderdi.
Erzurum Özel Bilge Koleji, Elazığ depreminin ardından bölgeye yardım götürmek için adeta seferberlik başlattı. Okul yönetimi ve öğrenciler depremzedelere ulaştırılmak üzere çok sayıda battaniye, kuru gıda, yardım malzemesi ve giysileri paketleyerek AFAD ve Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait TIR’lara yükleyerek Elazığ’a gönderdi.
Depremin hasar verdiği Elazığ ve Malatya’daki vatandaşlara yardım etmek amacıyla aynı gece yardım seferberliği başlattıklarını söyleyen Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı, "Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz böylesi günlerde depremzedelerin dışında başka bir şey düşünemezdik. Biz eğitimciler olarak öğrencilerimize her şeyden önce birlik, beraberlik ve kardeşlik olgularını öğretmeliyiz. Bu vesileyle kısa bir zaman içerisinde tüm veli ve öğrencilerimize ulaşarak büyük bir yardım kampanyasına öncülük ettik. Kampanyaya katılan veli, öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
DAP İdaresi’nden paydaşlara “Tarımsal Sulama Eğitimi” verildiDAP İdaresi’nden paydaşlara “Tarımsal Sulama Eğitimi” verildi
Erkekler daha fazla horluyorErkekler daha fazla horluyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Bernard Mensah kart cezalısı

Bernard Mensah kart cezalısı

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Erzurum Namaz Vakitleri 26 Ocak Pazar

İmsak
05:55
Sabah
07:22
Öğle
12:32
İkindi
15:09
Akşam
17:33
Yatsı
18:54

Erzurum Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Pazar

Ender Eczanesi
Palandoken
Ceviz Eczanesi
Yakutiye
Kongre Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Ahşap Dile Geldi, Ortaya Naht Sanatı Çıktı

Ahşap Dile Geldi, Ortaya Naht Sanatı Çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.