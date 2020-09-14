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Erzurumlu Sanatçılar Covid-19’dan dolayı destek bekliyorlar

ERZURUM HABERLERİ  | 14.09.2020 11:44 | Son Güncelleme

Dünyayı saran Korona virüs yüzünden sanatçılar, konserlerini ertelemek zorunda kaldı.Dünyayı etkisini altına alan Korona virüs hastalığından dolayı özellikle sanatçıları çok etkilediğini ifade eden Erzurum’un yetiştirdiği değerlerden biri olan ses sanatçısı Taner Mutlu, devletin müzik işi ile uğraşan yerel sanatçıları desteklemesi gerektiğini söyledi.Mutlu, “Dünyayı etkisini altına alan Korona virüs hastalığı (COVID-19),özellikle biz sanatçıları çok etkiledi.

Dünyayı saran Korona virüs yüzünden sanatçılar, konserlerini ertelemek zorunda kaldı.
Dünyayı etkisini altına alan Korona virüs hastalığından dolayı özellikle sanatçıları çok etkilediğini ifade eden Erzurum’un yetiştirdiği değerlerden biri olan ses sanatçısı Taner Mutlu, devletin müzik işi ile uğraşan yerel sanatçıları desteklemesi gerektiğini söyledi.
Mutlu, “Dünyayı etkisini altına alan Korona virüs hastalığı (COVID-19),özellikle biz sanatçıları çok etkiledi. Bizim en çok iş yaptığımız iş yaz ayı olduğu için düğün sezonu oluyor. Korona virüs hastalığı nedeniyle düğünlerinin iptal edilmesinden dolayı işlerimizi yüzde yüz etkiledi. Sadece müzikle evini geçindiren birçok arkadaşımız var. Bundan dolayı devletimizin bu konuda biz sanatçılara destek vermesini istiyorum. Devletimiz diğer asgari ücretle çalışan kişileri destekliyor peki biz yerel sanatçıları kim destekleyecek? Bu hastalık geçene kadar devletimizden en azından düşük bir gelir olsa bile destek vermesini istiyoruz” dedi.
Yaklaşık 22 yıldır müzik hayatı olduğunu ifade eden ses sanatçısı Taner Mutlu, Erzurum’un yetiştirmiş olduğu değerli sanatçılarına sahip çıkılmadığını söyledi. Mutlu, “Koronadan dolayı tedirginiz. Kültüre ve değere sahip çıkılmıyor. Müzik benim için derya deniz müzikten beklentim kültürüme katkıda bulunmak istiyorum. El birliği ile toplumun tüm kesimleri bu şekilde bir bakış açısı oluşturursa bu süreci de ekonomik krizi de çabuk atlatırız kanaatindeyim. Söylediklerim biliyorum kolay değil ama önümüzdeki seçenekler bize başka bir yolumuz olmadığını gösteriyor. Her türlü zor koşula katlanıp, sanat üretme azmini gösteren sanatçılar için zaten zor geçen yıllar, bu salgın ile dayanılmaz bir seviyeye geldi. Küçük destekler bile sanat yapabilmek için tüm bu zorluklara katlanan arkadaşlarımıza yanlarında var olan birileri olduğunu hissettirecektir. Bizden sonra gelecek olanlar için miras bırakmak istiyorum” diye konuştu.
Sanatçılar Metin Kara, Zafer Yıldız ve Mahmut Kıvanç da hazır bulunurken Taner Mutlunun açıklamasını desteklediklerini söylediler.
Taner Mutlu, Pandemi sonrası Erzurum müzik camiasın da çalışan Tüm ses ve saz sanatçılarının bir arada olacağı beraber hareket edeceği bir çatı altında toplanacağı bir dernek kuracağını belirtti.

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