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Erzurumlu Yıldırım çiftinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

ERZURUM HABERLERİ  | 18.04.2020 19:18 | Son Güncelleme

Erzurumlu Yıldırım çiftinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Erzurum’un Pazaryolu ilçesinde yaşayan Abdurrahman (70) ve Güler Yıldırım (68) çifti, Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 bin lira bağışladı.

Kozlu Mahallesi'nde ikamet eden ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan Yıldırım çifti, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağış yapmak istediklerini aktardı. Bunun üzerine Abdurrahman ve Güler Yıldırım’ın evine giden İlçe Jandarma Komutanlığı ile Vefa Sosyal Destek Grubu’nda görevli güvenlik güçleri, 2 bin lira yardımı alarak bağış hesabına yatırdı. Görevliler, daha sonra Yıldırım ailesini evlerinde ziyaret ederek bağışın yatırıldığına ilişkin banka dekontunu teslim etti.

Abdurrahman Yıldırım da kampanyaya katılmaktan gurur duyduklarını aktardı. Kendilerine yardımcı olan ekiplere de teşekkür eden Abdurrahman Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya eşimle katıldık. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah devletimizi korusun." dedi.

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