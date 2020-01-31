Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal: "En hassas olduğumuz konu, hakem hataları"

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un basın sözcüsü Ahmet Dal, "Hakem hatalarından en çok canı yanan biziz ve bu yıl en hassas olduğumuz konuların başında bu geliyor." dedi.

Ahmet Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 20. haftasında yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacaklarını anımsattı.

Boluspor maçının tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Dal, "Müsabaka için eksik veya sakat oyuncumuz yok. Yine en ideal kadromuzla mücadele edeceğiz. Takımımız Bolu'da bugün son çalışmasını yaptı. İnşallah kazanarak zirve takibimizi sürdüreceğiz ve sezon sonunda hedeflediğimiz Süper Lig’e yükseleceğiz." diye konuştu.

Taraftarların sosyal medyadan yaptığı hakem eleştirilerine de değinen Dal, şunları kaydetti:

"Erzurumspor olarak biz bu sezon Altay maçı dışında hakem arkadaşlarımızla ilgili bir değerlendirmede bulunmadık. Birbirinden değerli genç hakem arkadaşlarımız var ve her birinin Süper Lig’de maç yönetmek ve FIFA kokartı almak gibi hedefleri var. Onlar hatalı maç yönettiklerinde önce kendileri bundan zarar görüyorlar. Hakem hatalarından en çok canı yanan biziz ve bu yıl en hassas olduğumuz konuların başında bu geliyor. Bizim Süper Lig’den nasıl düştüğümüz futbol kamuoyunun malumu ve dahası özellikle başkanımız Hüseyin Üneş o dönem hangi hakemlerden şikayet ettiyse dikkat ederseniz onlar hala en çok şikayet edilen hakemler."