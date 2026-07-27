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Erzurumspor’da 3. etap kamp çalışmaları başladı

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor, üçüncü etap kamp çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Erzurumspor’da 3. etap kamp çalışmaları başladı

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde Erzurumspor Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda mavi-beyazlı futbolcular, iki günlük iznin ardından yeniden bir araya geldi. Saat 17.30’da başlayan antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Erzurumspor’da 3. etap kamp çalışmaları başladı 1

Futbolcular daha sonra pas organizasyonları üzerinde çalışırken, idmanın devamında kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, taktik uygulamalarla sona erdi.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren mavi-beyazlı ekip, üçüncü etap kamp programı kapsamında 1 ve 5 Ağustos tarihlerinde iki hazırlık maçına çıkacak. Hazırlık karşılaşmalarının rakipleri, maç saatleri ve diğer detayların ilerleyen günlerde kulüp tarafından açıklanacağı bildirildi. Üçüncü etap kamp programının sona ereceği tarih ise oynanacak hazırlık maçlarının ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Erzurum
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