Erzurumspor'da işler yolunda gitmiyor

Ligin ilk haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler’e 3-0 kaybeden Erzurumspor FK, 2. haftada sahasında Galatasaray’a 4-0 mağlup oldu. 3. haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Dadaşlar, 4. haftada ise sahasında Konyaspor’u 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Ligin 5. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş’ın konuğu olan Erzurumspor FK, sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Erzurum ekibi, ligde geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Erzurumspor FK, ligde aldığı 3 mağlubiyette de rakip fileleri havalandıramadı. Dadaşlar, söz konusu karşılaşmalarda kalesinde toplam 10 gol gördü.

Erzurumspor FK’nın ligde puan aldığı Gençlerbirliği ve Konyaspor karşılaşmalarında attığı 2 golü ise 35 yaşındaki golcü Eren Tozlu kaydetti.