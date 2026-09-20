Erzurumspor FK - Samsunspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Erzurumspor FK 1 - 0 MS Samsunspor

Erzurumspor FK ile Samsunspor, 20 Eylül 2026 günü saat 17:00 itibarıyla Kazım Karabekir Stadı sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Bu karşılaşma, her iki takımın da sıralamadaki konumunu etkileme potansiyeline sahip. Erzurumspor FK, evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

Lig Durumu Erzurumspor FK 16. Trendyol Süper Lig O 5 G 1 B 1 M 3 P 4 2 Attığı Gol 11 Yediği Gol -9 Averaj Samsunspor 15. Trendyol Süper Lig O 5 G 1 B 1 M 3 P 4 6 Attığı Gol 11 Yediği Gol -5 Averaj Gol Durumu (Toplam) Erzurumspor FK 2 / 11 Samsunspor 6 / 11 İç Saha / Deplasman Performansı EF Erzurumspor FK İç saha Oynanan Maç 2 G / B / M 1 / 0 / 1 Gol 1 – 4 S Samsunspor Deplasman Oynanan Maç 2 G / B / M 1 / 0 / 1 Gol 2 – 1

Erzurumspor FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 11 gol yedi.

Samsunspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 11 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Erzurumspor FK M G B M M tüm kulvarlar Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig M

Erzurumspor FK 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig G

Gençlerbirliği 1-1 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B

Erzurumspor FK 0-4 Galatasaray Trendyol Süper Lig M

Amed Sportif Faaliyetler 3-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig M Samsunspor M M M G B tüm kulvarlar Samsunspor 1-5 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M

Kocaelispor 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig M

Samsunspor 0-2 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M

Çaykur Rizespor 0-2 Samsunspor Trendyol Süper Lig G

Samsunspor 3-3 Göztepe Trendyol Süper Lig B

Samsunspor, son 3 maçını kaybederek zorlu bir süreçten geçiyor.

Maç öncesi değerlendirme

Erzurumspor FK, ligde son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet kazanırken, 11 gol yiyerek defansif zafiyetler yaşadı. Samsunspor ise aynı süreçte 6 gol atmasına rağmen, 3 mağlubiyet aldı ve bu durum seriyi olumsuz etkiledi.

Eksik Oyuncular Erzurumspor FK ✓ Bilinen eksik yok Samsunspor 7 eksik Oskar Öhlenschlaeger Jaures Assoumou Tanguy Coulibaly Afonso Sousa Fatih Kaya Elayis Tavsan Josafat Mendes

Samsunspor kadrosunda Oskar Öhlenschlaeger (Sakat), Jaures Assoumou (Sakat - Antrenman Eksikliği), Tanguy Coulibaly (Sakat - Antrenman Eksikliği), Afonso Sousa (Sakat), Fatih Kaya (Sakat - Kasığından Sakat), Elayis Tavsan (Sakat - Antrenman Eksikliği) ve Josafat Mendes (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Eren Tozlu Erzurumspor FK 2 Gol 0 Asist Guram Giorbelidze Erzurumspor FK 0 Gol 1 Asist Mustafa Yumlu Erzurumspor FK 0 Gol 0 Asist Emirhan Acar Erzurumspor FK 0 Gol 0 Asist Emre Kılınç Samsunspor 1 Gol 1 Asist Fatih Kaya Samsunspor 1 Gol 1 Asist Josafat Mendes Samsunspor 1 Gol 1 Asist Saikuba Jarju Samsunspor 0 Gol 2 Asist

Erzurumspor'da Eren Tozlu, takımın 2 golüyle hücumda önemli bir rol üstleniyor.

İkili Rekabet 0 Erzurumspor FK 2 Beraberlik 2 Samsunspor Yılport Samsunspor 2-1 Erzurumspor FK Trendyol 1. Lig

Erzurumspor FK 2-2 Yılport Samsunspor Trendyol 1. Lig

BB Erzurumspor 1-2 Yılport Samsunspor Trendyol 1. Lig

Yılport Samsunspor 0-0 BB Erzurumspor Trendyol 1. Lig

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Samsunspor 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Erzurumspor FK 4, Samsunspor 6 gol attı.

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