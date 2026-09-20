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Erzurumspor FK - Samsunspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Erzurumspor FK, 20 Eylül 2026'da Samsunspor'u konuk edecek. Bu karşılaşma, iki takım için de önemli bir fırsat sunuyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Erzurumspor FK - Samsunspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Trendyol Süper Lig
Erzurumspor FK
1 - 0
MS
Samsunspor
Stadyum: Kazım Karabekir Stadı Yayın: beIN Sports 2 Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Erzurumspor FK ile Samsunspor, 20 Eylül 2026 günü saat 17:00 itibarıyla Kazım Karabekir Stadı sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Bu karşılaşma, her iki takımın da sıralamadaki konumunu etkileme potansiyeline sahip. Erzurumspor FK, evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

Lig Durumu

Erzurumspor FK

16. Trendyol Süper Lig
O
5
G
1
B
1
M
3
P
4
2
Attığı Gol
11
Yediği Gol
-9
Averaj

Samsunspor

15. Trendyol Süper Lig
O
5
G
1
B
1
M
3
P
4
6
Attığı Gol
11
Yediği Gol
-5
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Erzurumspor FK 2 / 11
Samsunspor 6 / 11

İç Saha / Deplasman Performansı

Erzurumspor FK İç saha
Oynanan Maç
2
G / B / M
1 / 0 / 1
Gol
1 – 4
Samsunspor Deplasman
Oynanan Maç
2
G / B / M
1 / 0 / 1
Gol
2 – 1

Erzurumspor FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 11 gol yedi.

Samsunspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 11 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Erzurumspor FK M G B M M

tüm kulvarlar

  • 11.09.2026 Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig M
  • 05.09.2026 Erzurumspor FK 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig G
  • 28.08.2026 Gençlerbirliği 1-1 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B
  • 21.08.2026 Erzurumspor FK 0-4 Galatasaray Trendyol Süper Lig M
  • 16.08.2026 Amed Sportif Faaliyetler 3-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig M
Samsunspor M M M G B

tüm kulvarlar

  • 12.09.2026 Samsunspor 1-5 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M
  • 06.09.2026 Kocaelispor 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig M
  • 30.08.2026 Samsunspor 0-2 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M
  • 22.08.2026 Çaykur Rizespor 0-2 Samsunspor Trendyol Süper Lig G
  • 17.08.2026 Samsunspor 3-3 Göztepe Trendyol Süper Lig B

Samsunspor, son 3 maçını kaybederek zorlu bir süreçten geçiyor.

Maç öncesi değerlendirme

Erzurumspor FK, ligde son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet kazanırken, 11 gol yiyerek defansif zafiyetler yaşadı. Samsunspor ise aynı süreçte 6 gol atmasına rağmen, 3 mağlubiyet aldı ve bu durum seriyi olumsuz etkiledi.

Eksik Oyuncular

Erzurumspor FK

Bilinen eksik yok

Samsunspor

7 eksik
Oskar Öhlenschlaeger Sakat
Jaures Assoumou Sakat Antrenman Eksikliği
Tanguy Coulibaly Sakat Antrenman Eksikliği
Afonso Sousa Sakat
Fatih Kaya Sakat Kasığından Sakat
Elayis Tavsan Sakat Antrenman Eksikliği
Josafat Mendes Şüpheli

Samsunspor kadrosunda Oskar Öhlenschlaeger (Sakat), Jaures Assoumou (Sakat - Antrenman Eksikliği), Tanguy Coulibaly (Sakat - Antrenman Eksikliği), Afonso Sousa (Sakat), Fatih Kaya (Sakat - Kasığından Sakat), Elayis Tavsan (Sakat - Antrenman Eksikliği) ve Josafat Mendes (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Eren Tozlu Erzurumspor FK 2 Gol 0 Asist
Guram Giorbelidze Erzurumspor FK 0 Gol 1 Asist
Mustafa Yumlu Erzurumspor FK 0 Gol 0 Asist
Emirhan Acar Erzurumspor FK 0 Gol 0 Asist
Emre Kılınç Samsunspor 1 Gol 1 Asist
Fatih Kaya Samsunspor 1 Gol 1 Asist
Josafat Mendes Samsunspor 1 Gol 1 Asist
Saikuba Jarju Samsunspor 0 Gol 2 Asist

Erzurumspor'da Eren Tozlu, takımın 2 golüyle hücumda önemli bir rol üstleniyor.

İkili Rekabet
0 Erzurumspor FK
2 Beraberlik
2 Samsunspor
  • 30.01.2023 Yılport Samsunspor 2-1 Erzurumspor FK Trendyol 1. Lig
  • 27.08.2022 Erzurumspor FK 2-2 Yılport Samsunspor Trendyol 1. Lig
  • 19.03.2022 BB Erzurumspor 1-2 Yılport Samsunspor Trendyol 1. Lig
  • 23.10.2021 Yılport Samsunspor 0-0 BB Erzurumspor Trendyol 1. Lig

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Samsunspor 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Erzurumspor FK 4, Samsunspor 6 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Erzurumspor FK - Samsunspor maçı ne zaman?

20 Eylül 2026'da.

Erzurumspor FK - Samsunspor maçı saat kaçta?

17:00'de.

Erzurumspor FK - Samsunspor maçı hangi kanalda?

beIN Sports 2'de yayınlanacak.

Erzurumspor FK - Samsunspor maçında hangi oyuncular eksik?

Oskar Öhlenschlaeger, Jaures Assoumou, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Fatih Kaya, Elayis Tavsan ve Josafat Mendes.

Erzurumspor FK ve Samsunspor'un ligde kaç puanı var?

Her iki takımın da 4 puanı var.

Canlı anlatım

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Anahtar Kelimeler:
Samsunspor
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