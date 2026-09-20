Erzurumspor FK - Samsunspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Erzurumspor FK ile Samsunspor, 20 Eylül 2026 günü saat 17:00 itibarıyla Kazım Karabekir Stadı sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Bu karşılaşma, her iki takımın da sıralamadaki konumunu etkileme potansiyeline sahip. Erzurumspor FK, evinde Samsunspor'u ağırlayacak.
Erzurumspor FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 11 gol yedi.
Samsunspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 11 gol yedi.
Samsunspor, son 3 maçını kaybederek zorlu bir süreçten geçiyor.
Erzurumspor FK, ligde son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet kazanırken, 11 gol yiyerek defansif zafiyetler yaşadı. Samsunspor ise aynı süreçte 6 gol atmasına rağmen, 3 mağlubiyet aldı ve bu durum seriyi olumsuz etkiledi.
Samsunspor kadrosunda Oskar Öhlenschlaeger (Sakat), Jaures Assoumou (Sakat - Antrenman Eksikliği), Tanguy Coulibaly (Sakat - Antrenman Eksikliği), Afonso Sousa (Sakat), Fatih Kaya (Sakat - Kasığından Sakat), Elayis Tavsan (Sakat - Antrenman Eksikliği) ve Josafat Mendes (Şüpheli) yer almıyor.
Erzurumspor'da Eren Tozlu, takımın 2 golüyle hücumda önemli bir rol üstleniyor.
Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Samsunspor 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Erzurumspor FK 4, Samsunspor 6 gol attı.