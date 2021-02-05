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Erzurumspor-Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

05.02.2021 11:41 | Son Güncelleme:
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Erzurumspor-Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 24.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.
Süper Ligin 24.haftasında 07 Şubat 2021 Pazar günü Erzurum Kazım Karabekir Stadyumunda saat 13.30’da oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Hes Kablo Kayserispor maçını Ankara Bölgesinden Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Yaşar Kemal Uğurlu yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Erdinç Sezertam yapacak. Maçın 4.Hakemi Caner Ak. Maçın VAR ve AVAR Hakemleri maç günü açıklanacak.

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Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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Melikgazi
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