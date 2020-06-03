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Erzurumspor kışın oynanacak lig maçlarında zemin sorunu yaşamayacak

ERZURUM HABERLERİ  | 03.06.2020 16:58 | Son Güncelleme

Erzurumspor kışın oynanacak lig maçlarında zemin sorunu yaşamayacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda yapılmaya başlanan güneş geçirgen özellikli çatı panel sayesinde kış mevsiminde lig maçlarını buzlu zeminden oynamaktan kurtulacak.

Vali Okay Memiş'in talimatıyla harekete geçen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, stadyumun güney kale önünde özellikle kış mevsiminde buzlanma olmaması nedeniyle güneş ışığı geçirgen özelliğine sahip çatı panel çalışmalarına başladı.

Stadyumda yapılacak çatı yenileme çalışmasıyla hem rakip hem de ev sahibi ekibin korkulu rüyası olan güney kale önündeki zemin, kış aylarında futbolcuların rahat bir ortamda futbol oynamasını sağlayacak.

Isıtma sistemi olmasına rağmen kış mevsiminin çetin geçtiği kentte, güney kale önünde yaşanan buzlanmaya yönelik yapılacak çalışma sayesinde hem zeminin yeşil kalması hem de buzlanma olmadan futbol oynanması amaçlanıyor.

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