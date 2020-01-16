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  4. Erzurumspor, Sekidika transferi için Fatih Terim’in kararını bekliyor

Erzurumspor, Sekidika transferi için Fatih Terim’in kararını bekliyor

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 16.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

BB Erzurumspor, Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika’yı kiralamak için teklifte bulundu. Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, "Fatih hoca, Jesse’nin kiralık olarak gitmesine onay verirse, öncelik kulübümüzde olacak" dedi.

Erzurumspor, Sekidika transferi için Fatih Terim’in kararını bekliyor

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Galatasaray’ın Eskişehirspor’dan 4.5 yıllığına transfer ettiği 23 yaşındaki Jesse Sekidika’yı kiralamak için teklifte bulundu.

Henüz lisansı çıkarılmayan Nijeryalı forvet eğer kiralanacaksa ilk tercih mavi-beyazlı ekip olacak. Transferde son kararı ise Fatih Terim verecek.

Erzurumspor, Sekidika için Fatih Terim’in kararını bekliyor

"FATİH HOCA ONAY VERİRSE, ÖNCELİK BİZDE"

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş yaptığı açıklamada, "Galatasaray’dan Jesse’nin transferiyle ilgili Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz’le görüşmem oldu. Fatih hoca, Jesse’nin kiralık olarak gitmesine onay verirse, öncelik kulübümüzde olacak" ifadelerini kullandı.

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