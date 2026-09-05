Erzurumspor sezonun ilk galibiyetini aldı! Konyaspor'da kabus sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk etti. Seyircisi önünde kritik bir maça çıkan ev sahibi ekip, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılmayı bildi.

EREN TOZLU SAHNEDE

Erzurumspor'a sezonun ilk galibiyetini getiren tek gol, karşılaşmanın 17. dakikasında tecrübeli oyuncu Eren Tozlu'dan geldi. Erken bulduğu golle avantajı yakalayan Dadaşlar, maçın geri kalanında da skoru koruyarak ligdeki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4'e yükseltti.

KONYASPOR'DA GALİBİYET HASRETİ BÜYÜYOR

Sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Konyaspor'da ise düşüş devam ediyor. Erzurum deplasmanından da eli boş dönen yeşil-beyazlılar, 4. hafta sonunda puanla tanışamadı. Geçtiğimiz sezonun son 3 haftasında da galibiyet alamayan Konyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti toplamda 7 maça yükseldi.

GELECEK HAFTA ZORLU VİRAJ

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, zorlu Beşiktaş deplasmanına gidecek. Kötü gidişata son vermek isteyen Konyaspor ise sahasında güçlü rakibi Trabzonspor'u misafir edecek.