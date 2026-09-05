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Erzurumspor sezonun ilk galibiyetini aldı! Konyaspor'da kabus sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Dadaşlar bu galibiyetle sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırırken, Konyaspor ise dördüncü maçından da puan çıkaramayarak galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.

Erzurumspor sezonun ilk galibiyetini aldı! Konyaspor'da kabus sürüyor
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk etti. Seyircisi önünde kritik bir maça çıkan ev sahibi ekip, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılmayı bildi.

EREN TOZLU SAHNEDE

Erzurumspor sezonun ilk galibiyetini aldı! Konyaspor da kabus sürüyor 1

Erzurumspor'a sezonun ilk galibiyetini getiren tek gol, karşılaşmanın 17. dakikasında tecrübeli oyuncu Eren Tozlu'dan geldi. Erken bulduğu golle avantajı yakalayan Dadaşlar, maçın geri kalanında da skoru koruyarak ligdeki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4'e yükseltti.

KONYASPOR'DA GALİBİYET HASRETİ BÜYÜYOR

Erzurumspor sezonun ilk galibiyetini aldı! Konyaspor da kabus sürüyor 2

Sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Konyaspor'da ise düşüş devam ediyor. Erzurum deplasmanından da eli boş dönen yeşil-beyazlılar, 4. hafta sonunda puanla tanışamadı. Geçtiğimiz sezonun son 3 haftasında da galibiyet alamayan Konyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti toplamda 7 maça yükseldi.

GELECEK HAFTA ZORLU VİRAJ

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, zorlu Beşiktaş deplasmanına gidecek. Kötü gidişata son vermek isteyen Konyaspor ise sahasında güçlü rakibi Trabzonspor'u misafir edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor erzurumspor
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