Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: "Saha avantajını kullanarak mücadelenin içinde olacağız"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, hafta sonu oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçına ilişkin, "Önemli oyuncuları var, dolayısıyla zor bir maç olacak ama saha avantajını kullanma adına mücadelenin içinde olacağız." dedi.

Mavi-beyazlı ekip, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Mehmet Özdilek, kulüp tesislerinde antrenman öncesi düzenlediği basın toplantısında, lige galibiyetle başlamanın önemli olduğunu söyledi.

MKE Ankaragücü maçında birçok pozisyona girdiklerini anımsatan Özdilek, "Teslim olmadan oyuna hükmeden bir oyun tarzımız vardı. Zaman zaman rakibe pozisyon verdik ama birçok pozisyona girme şansı yakaladık. Bizim adımıza güzel bir duygu oldu. Ama henüz tam hazır değiliz." diye konuştu.

Özdilek, takımdaki eksikliklerin devam ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Fiziksel anlamda eksik arkadaşlarımız var. Bu hafta kadro derinliği ve birlikte oynama alışkanlığı olan bir takıma karşı oynayacağız. Dolayısıyla kolay bir maç olmayacak. Sadiku ve Rashad'ın sakatlığı devam ediyor. Donald iki gün bizle çalışıyor dolayısıyla hazır olma şansı yok. Mina 5-6 gündür bizimle ona bakacağız. Eksiklerimiz var ama bunları bahane etmeyip mücadelenin içinde olup kazanma arzusuyla sahada olacağız."