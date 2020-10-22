Erzurumspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan futbolcular, daha sonra top kapma, pas ve pres çalıştı.

Bir buçuk saat süren antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı pas organizasyonları üzerinde durdu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray ile 24 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaşacak.

Öte yandan mavi-beyazlı ekibin onursal başkanı Mehmet Sekmen de, tesislere giderek futbolcuların idmanını izledi.

