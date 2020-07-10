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Erzurumspor’dan çocuk istismarı ile mücadeleye tam destek

ERZURUM HABERLERİ  | 10.07.2020 11:48 | Son Güncelleme

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği’nin (UCİM) tüm yurt genelinde başlatmış olduğu çocuk istismarı ile mücadele ve farkındalık haftası kapsamındaki #çocuklariçinmavikurdeletak etkinliğine destek bu kez de Erzurumspor’dan geldi.Erzurumspor futbolcuları ve teknik heyeti çocuk istismarında farkındalık oluşturmak için yurt genelinde yoğun bir katılımla devam eden #cocuklaricinmavikurdeletek etkinliği için, antrenman öncesinde Erzurumspor tesislerinde UCİM Derneği Genel Başkan Danışmanı Av.Ayşegül Aydoğan, UCİM Erzurum Temsilcisi Av.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği’nin (UCİM) tüm yurt genelinde başlatmış olduğu çocuk istismarı ile mücadele ve farkındalık haftası kapsamındaki #çocuklariçinmavikurdeletak etkinliğine destek bu kez de Erzurumspor’dan geldi.
Erzurumspor futbolcuları ve teknik heyeti çocuk istismarında farkındalık oluşturmak için yurt genelinde yoğun bir katılımla devam eden #cocuklaricinmavikurdeletek etkinliği için, antrenman öncesinde Erzurumspor tesislerinde UCİM Derneği Genel Başkan Danışmanı Av.Ayşegül Aydoğan, UCİM Erzurum Temsilcisi Av. Saime Taşkın ve koordinatör ekibini ağırladı.
Erzurumspor teknik direktörü Mehmet Özdilek, “Çocuk istismarı ile mücadelede Erzurumspor olarak her zaman yanınızdayız. Ne gerekirse yapmaya hazırız” diyerek UCİM Erzurum ekibine teşekkür etti. UCİM Erzurum Koordinatörleri etkinliğin amacını anlatarak başta Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ve tüm Erzurumspor ekibine, çocuk istismarı gibi hassas bir konuda farkındalık oluşturmak için verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Bu davranışın tüm futbol takımlarına örnek olması gerektiğini ileten Aydoğan, bu sezon için Erzurumspor’a başarı dileklerini sundu.
Çocuk istismarları son bulsun diye tüm yurt genelinde mücadele veren UCİM Derneği Erzurum ekibi, antrenman öncesinde çocuk istismarına farkındalık oluşturmak için Erzurumspor futbolcuları ve teknik heyetine mavi kurdele takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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