SPOR

Erzurumsporlu Murat Uçar eski hocası Hüseyin Eroğlu'na saldırdı!

FUTBOL HABERLERİ  | 07.10.2019 07:37 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu’yu 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Erzurumspor forması giyen Murat Uçar iki sezon kendisinin hocalığını yapan Hüseyin Eroğlu’na saldırdı.

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Altınordu’yu 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yaşanan olay ise şok etkisi yarattı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Erzurumspor-Altınordu maçının ardından Murat Uçar iki sezon hocalığını yapan Hüseyin Eroğlu’na saldırdı.

Eroğlu, durumu anlamaya çalışırken araya polisler girdi. Tecrübeli teknik adam soluğu karakolda alarak kendisine tehditler savuran oyuncudan şikayetçi oldu. Müsabaka temsilcisi konuyla ilgili raporunu tutarken Murat Uçar'ın yüksek ceza alması bekleniyor.


PARTNERİşte ikinci kez hamile olan Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti! İşte ikinci kez hamile olan Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti!
Krasnodar, Spartak'ı yıktıKrasnodar, Spartak'ı yıktı
Serdar Taşçı, Rusları heyecanlandırdıSerdar Taşçı, Rusları heyecanlandırdı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Murat Uçar Erzurumspor Hüseyin Eroğlu altınordu

En Çok Okunan Haberler

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Süper Lig'de çifte istifa! Görevi bıraktılar

Süper Lig'de çifte istifa! Görevi bıraktılar

Derbinin rengi Bordo-Mavi! Rize başladı, Trabzon bitirdi

Derbinin rengi Bordo-Mavi! Rize başladı, Trabzon bitirdi

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e şok yanıt

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e şok yanıt

İşte Dorukhan Toköz'ün son durumu

İşte Dorukhan Toköz'ün son durumu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Fırat Aydınus'un cezası belli oldu

Fırat Aydınus'un cezası belli oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurumsporlu Murat Uçar eski hocası Hüseyin Eroğlu'na saldırdı!

Türkiye'de sonunda bu da oldu! Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Krasnodar 2 - 1 Spartak Moskova

Krasnodar, Spartak'ı yıktı

Serdar Taşçı'nın paylaşımına Ruslar'dan büyük ilgi

Serdar Taşçı, Rusları heyecanlandırdı

Wolfsberger 4 - 0 St. Pölten

Wolfsberger farklı galip

Bursaspor'da Yevhen Seleznov rüzgarı

Bursaspor'da Yevhen Seleznov rüzgarı

Amatör maçta arbede yaşandı

Amatör maçta arbede yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.