Erzurumsporlu Petrus Boumal: "Bu hafta 3 puanla evimize döneceğiz"

YUNUS HOCAOĞLU - Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Kamerunlu futbolcusu Petrus Boumal, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacakları Atakaş Hatayspor'un güçlü bir takım ve kendileri için direkt bir rakip olduğunu söyledi.

Mavi-beyazlı ekibin yeni transferlerinden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hatayspor lige iyi bir başlangıç yaptı ve bizim direkt rakibimiz konumunda. Bizim bu tarz takımlara karşı galip gelip, 3 puanı almamız gerekiyor. Umarım bu hafta 3 puanla evimize döneceğiz." dedi.

Türkiye'de ilk kez bulunduğunu belirten Boumal, "Erzurumspor hem tesisleşme hem de organizasyon anlamında bütün eksiklerini gidermiş, çok büyük bir kulüp." ifadelerini kullandı.

Kamerunlu futbolcu, lige iyi başlangıç yaptıklarını ifade ederek, "Bu süreçte belki de birkaç puan daha toplayabilirdik ama genel olarak baktığımız zaman aldığımız puanlar ve gösterdiğimiz oyun mutluluk verici." diye konuştu.

- "Erzurumspor'un büyük bir taraftar kitlesi var"

Taraftarların kendisine büyük ilgi gösterdiğini anlatan Boumal, en kısa sürede sahada yerini almak istediğini aktardı.