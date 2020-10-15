YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurumsporlu Petrus Boumal: "Bu hafta 3 puanla evimize döneceğiz"

Erzurumsporlu Petrus Boumal: "Bu hafta 3 puanla evimize döneceğiz"

ERZURUM HABERLERİ  | 15.10.2020 11:36 | Son Güncelleme

"Hatayspor lige iyi bir başlangıç yaptı ve bizim direkt rakibimiz konumunda. Bizim bu tarz takımlara karşı galip gelip, 3 puanı almamız gerekiyor" - "Geldiğim günden bu yana çok fazla şekilde sosyal medya üzerinden destek mesajları alıyorum. Taraftarlar desteklerini hiç esirgemediler"

YUNUS HOCAOĞLU - Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Kamerunlu futbolcusu Petrus Boumal, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacakları Atakaş Hatayspor'un güçlü bir takım ve kendileri için direkt bir rakip olduğunu söyledi.

Mavi-beyazlı ekibin yeni transferlerinden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hatayspor lige iyi bir başlangıç yaptı ve bizim direkt rakibimiz konumunda. Bizim bu tarz takımlara karşı galip gelip, 3 puanı almamız gerekiyor. Umarım bu hafta 3 puanla evimize döneceğiz." dedi.

Türkiye'de ilk kez bulunduğunu belirten Boumal, "Erzurumspor hem tesisleşme hem de organizasyon anlamında bütün eksiklerini gidermiş, çok büyük bir kulüp." ifadelerini kullandı.

Kamerunlu futbolcu, lige iyi başlangıç yaptıklarını ifade ederek, "Bu süreçte belki de birkaç puan daha toplayabilirdik ama genel olarak baktığımız zaman aldığımız puanlar ve gösterdiğimiz oyun mutluluk verici." diye konuştu.

- "Erzurumspor'un büyük bir taraftar kitlesi var"

Taraftarların kendisine büyük ilgi gösterdiğini anlatan Boumal, en kısa sürede sahada yerini almak istediğini aktardı.

Desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür eden oyuncu, "Geldiğim günden bu yana çok fazla şekilde sosyal medya üzerinden destek mesajları alıyorum. Taraftarlar desteklerini hiç esirgemediler. Onların tribünde olmaması bizim açımızdan üzücü bir durum çünkü Erzurumspor'un büyük bir taraftar kitlesi var. Onlarla daha iyi olacak. Umarım kısa sürede onların önünde de top oynama şansını yakalayacağız." şeklinde konuştu.

Milli takım arasını iyi değerlendirdiklerini anlatan Boumal, "Bu arada çok çalıştık. Trabzonspor'a karşı yaptığımız bir hazırlık maçı var ve orada aslında çok zaman alamayan oyuncular oynadı. Onlar da seviye olarak iyi yerde olduklarını gösterdiler." diyerek sözlerini tamamladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında! Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında!
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Gaziantep’te kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Gaziantep’te kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Fethiye Orman İşletme Müdürü gözaltına alındı
Fethiye Orman İşletme Müdürü gözaltına alındı
Kartepe belediyesi sıfır atık belgesi aldı
Kartepe belediyesi sıfır atık belgesi aldı
Gaziantep’te kaçak ve sahte alkol operasyonu
Gaziantep’te kaçak ve sahte alkol operasyonu

Erzurum Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
04:55
Sabah
06:18
Öğle
12:06
İkindi
15:11
Akşam
17:43
Yatsı
19:01

Erzurum Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Kırküzer Eczanesi
Palandoken
Tuğra Eczanesi
Yakutiye
Bizim Eczanesi
Yakutiye
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Erzurumspor, Trabzonspor ile hazırlık maçı yapacak
Erzurumspor, Trabzonspor ile hazırlık maçı yapacak
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan "Cumhur İttifakı" açıklaması:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan "Cumhur İttifakı" açıklaması:
Bir metrekarelik dükkanda ayakkabı tamiriyle geçen ömür
Bir metrekarelik dükkanda ayakkabı tamiriyle geçen ömür
Erzurum'da sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Erzurum'da sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.