Erzurumspor'un eski takım kaptanı Kürşat Karakaş, kulüp başkanlığı için adaylığını açıkladı

Erzurumspor'da uzun yıllar takım kaptanlığı yapan Kürşat Karakaş, kulüp başkanlığı için aday olduğunu belirterek, "Erzurumspor'a neler yapılabilir bunu çok iyi irdelemek için analizini herkesle yapmak lazım. " dedi.

Kürşat Karakaş, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, takımın "Erzurumspor" olarak anıldığı dönemde forma giydiğini anımsattı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ivmesinin her zaman farklı olması gerektiğini ifade eden Karakaş, "Erzurumspor şu anda küme düştü ama Erzurumspor'un ivmesi her zaman farklıdır. İvmesini teknik ve sportif başarı anlamında muhakkak üst düzeyde tutmalı, hatta daha ileriye gitmeli. Bunların hepsi ciddi projelerle hayata geçmesi gereken şeyler." diye konuştu.

Karakaş, kulüpte altyapı ve ekonomiye önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Erzurumspor'a neler yapılabilir bunu çok iyi irdelemek için analizini herkesle yapmak lazım. Erzurumsporlu olarak biz bunu yapacak güçteyiz. Erzurumsporlu herkes bu oluşumun içinde olacaktır. Elini taşın altına sokmak isteyen herkese biz Erzurumspor'da kapımızı açmayı hedefliyoruz. Sportif anlamda farklı noktalarda konuşulmamız gerekiyor. Daha farklı yerlerde olmak için sportif başarı ve ekonomik dengeyi ayarda tutmak gerekiyor. Bunu yaparsak alt ve üst yapısıyla ekonomisiyle insanlar hep bunu konuşacaktır."