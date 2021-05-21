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Erzurumspor'un eski takım kaptanı Kürşat Karakaş, kulüp başkanlığı için adaylığını açıkladı

21.05.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurumspor'un eski takım kaptanı Kürşat Karakaş, kulüp başkanlığı için adaylığını açıkladı

Erzurumspor'da uzun yıllar takım kaptanlığı yapan Kürşat Karakaş, kulüp başkanlığı için aday olduğunu belirterek, "Erzurumspor'a neler yapılabilir bunu çok iyi irdelemek için analizini herkesle yapmak lazım. " dedi.

Kürşat Karakaş, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, takımın "Erzurumspor" olarak anıldığı dönemde forma giydiğini anımsattı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ivmesinin her zaman farklı olması gerektiğini ifade eden Karakaş, "Erzurumspor şu anda küme düştü ama Erzurumspor'un ivmesi her zaman farklıdır. İvmesini teknik ve sportif başarı anlamında muhakkak üst düzeyde tutmalı, hatta daha ileriye gitmeli. Bunların hepsi ciddi projelerle hayata geçmesi gereken şeyler." diye konuştu.

Karakaş, kulüpte altyapı ve ekonomiye önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Erzurumspor'a neler yapılabilir bunu çok iyi irdelemek için analizini herkesle yapmak lazım. Erzurumsporlu olarak biz bunu yapacak güçteyiz. Erzurumsporlu herkes bu oluşumun içinde olacaktır. Elini taşın altına sokmak isteyen herkese biz Erzurumspor'da kapımızı açmayı hedefliyoruz. Sportif anlamda farklı noktalarda konuşulmamız gerekiyor. Daha farklı yerlerde olmak için sportif başarı ve ekonomik dengeyi ayarda tutmak gerekiyor. Bunu yaparsak alt ve üst yapısıyla ekonomisiyle insanlar hep bunu konuşacaktır."

Kulüp başkanlığına tecrübeli bir ekiple aday olduğunu dile getiren Karakaş, şöyle devam etti:

"İşimizi çok iyi biliyoruz. Dersimize çok iyi çalıştık. Geçmişten gelen tecrübelerimizi şehrimize akıtmak istiyoruz ve yükümüz ağır. Amacımız burada çok ciddi işler yapmak, Bunları orta ve uzun vadeli olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla hep birlikte bunu başaracağız inşallah. Erzurumspor artık farklı şeylerle anılmalı. Projemizin içinde Türk futboluna emek vermiş insanlar var. Herkes bir tarafından tutacak ve takımın ivmesini kaldıracağız. Geçmişten dersler alarak geleceği göreceğiz. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirince umuyorum ki Erzurumspor çok farklı şekilde anılacaktır.

Sportif başarının takımlar için önemine işaret eden Karakaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok ciddi bir ekibimiz var ciddi hamleler yapacağımızı düşünüyoruz. Sportif başarı kulübün başarısıdır. Erzurumspor sportif başarıyı kısa bir dönemde yakaladı ama kurumsallık aşamasını geçemedi. İnşallah hep birlikte kurumsal kültürü camiamıza işleriz."

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