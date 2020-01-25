Erzurumspor'un kupadaki başarısı "Dadaşlar"ı sevindirdi

Dadaşlar Taraftar Grubu'nun 63 yaşındaki en yaşlı üyesi ve "Dede" lakaplı Erdem Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek isteğinin Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başarısı olduğunu söyledi.

Kupanın çeyrek final eşleşmeleri için düzenlenen kura çekimini televizyondan heyecanla takip eden taraftarlar, "dost kulüp" olarak gördükleri Trabzonspor ile eşleşmenin mutluluğunu da yaşıyor.

- "Eşim eve ekmek götürmemi beklediğinde deplasmana gidiyordum"

Uzun yıllardır takıma olan desteğinden bahseden Alan, "Arkadaşlarla İstanbul'a deplasmana gidiyorduk. İzmit'teyken eşim aradı ve benden akşam eve gelirken ekmek almamı istedi. Ben de 'tamam' dedim ama İstanbul'a gideceğimi bilmiyordu ve eve ekmek götürmemi bekliyordu. Benim sevdam habersiz ve anlatılmaz." dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Trabzonspor ile eşleşmesini değerlendiren Alan, şöyle konuştu:

"Takımımı ve bizi buraya kadar getiren herkesi kutluyorum. Taraftar olarak kenetlenmemiz çok iyi. Rakiplerimizi eledik ve iyi bir rakiple eşleştik. Trabzonspor çok kaliteli ve komşu bir takım. Centilmence bir maç olsun, hak eden kazansın ve komşuluğumuz ayrılmasın. Aramızda dostluk olacak ama sahada biz kazanacağız, bundan eminim."

- "Trabzonspor bizim dostumuz"

Dadaşlar Taraftar Grubu liderlerinden Zafer Lemenler, Erzurum adına Dadaşlar Grubu olarak hemen hemen her yerde olduklarını ve takıma en güzel şekilde destek olmaya çalıştıklarını anlattı.