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Erzurum’un ikinci Tıp Fakültesi kuruldu

ERZURUM HABERLERİ  | 16.06.2020 11:12 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde Erzurum’un ikinci Tıp Fakültesi “Erzurum Tıp Fakültesi” kuruldu.

Erzurum’un ikinci Tıp Fakültesi kuruldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde Erzurum’un ikinci Tıp Fakültesi “Erzurum Tıp Fakültesi” kuruldu. Karar bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı.
Eski Sağlık Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Dr. Recep Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla bugünkü Resmi Gazetede yayınlanan kararnameyle kurulması onaylanan Erzurum Tıp Fakültesi’nin Erzurum’a hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Akdağ, Erzurum Milletvekilleri ile birlikte bu konuyu sürekli takip ettiklerini ve Erzurum’a yapılacak olan her yatırımda olduğu gibi, bu hususta da birlikte hareket ederek, yeni bir hizmetin daha şehrimize gelmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi.
Akdağ, “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu hizmetin Erzurum’a kurulmasında emekleri olan YÖK Başkanımız Sayın M. A. Yekta Saraç ve YÖK Genel Kurulu Üyelerine ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Cevdet Erdöl’e teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ yeni kurulan şehir hastanemizin bu fakültenin eğitim hastanesi olarak da hizmet edeceğini ifade ederek, Erzurum Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi çatısı altında Türkiye’de kurulan ilk tıp fakültesi (Adana Tıp Fakültesi ile birlikte) olma özelliğini de taşıdığını sözlerine ekledi.

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