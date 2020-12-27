Erzurum’un konut satış payı yüzde 10’a yükseldi

Erzurum’un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında konut satış payı Kasım 2020 döneminde yüzde 9.89, Ocak-Kasım dönemi konut satış sayısı payı ise yüzde 16.60 olarak kaydedildi. İl kasım ayında ve Ocak-Kasım ayları döneminde de konut satış sayısı yüksekliği bakımından Bölge illeri içinde Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü oldu.

TÜİK Verileri

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, 2020 Kasım döneminde Erzurum’da 888, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında bin 356, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 2 bin 152, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 5 bin 705 konut satışı gerçekleştirildi.

DOSİAD Kasım Ayı Analizi

Veriler kaydında Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği(DOSİAD) tarafından yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’un kasım ayı konut satış sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 65.48, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 41.26, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 9.89’luk oran gösterdi.

Kasım Ayı İpotekli Satışlar

Kasım ayında Erzurum’da 200, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 305, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 486, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise bin 42 ipotekli; Erzurum’da 688, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında bin 51, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde bin 666, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 4 bin 663 diğer türde konut satışı yapıldı.

Kasım Ayı İller Dağılımı

Kasım ayında Ağrı’da 300, Ardahan’da 15, Bingöl’de 323, Bitlis’te 286, Elazığ’da 955, Erzincan’da 390, Erzurum’da 888, Hakkari’de 23, Iğdır’da 174, Kars’ta 307, Malatya’da bin 52, Muş’ta 256, Tunceli’de 116, Van’da 620 konut satıldı. Kasım döneminde ipotekli konut satış sayısının en yüksek olduğu il Erzurum, diğer türde konut satış sayısının en yüksek olduğu il Malatya olarak açıklandı.

Ocak - Kasım Dönemi

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince kaydedilen analize göre bu yılın Ocak - Kasım ayları arasında Erzurum’da 9 bin 112, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 12 bin 671, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 19 bin 595, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 54 bin 390 konut satıldı.

11 Aylık Veriler ve DOSİAD Değerlendirmesi

Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği(DOSİAD) tarafından yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’un Ocak - Kasım dönemi konut satış sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 71,91, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 46,50, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 16,60’lık oran gösterdi.

11 Aylık İpotekli Ve Diğer Türde Satışlar

11 aylık düzeyde Erzurum’da 3 bin 407, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 4 bin 674, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 7 bin 62, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 17 bin 840 ipotekli; Erzurum’da 5 bin 705, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 7 bin 997, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 12 bin 533, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 37 bin 50 diğer türde konut satışı gerçekleştirildi

11 Aylık Düzeyde İller Konut Satış Sayısı Dağılımı

Bu yılın 11 ayında Ağrı’da 2 bin 189, Ardahan’da 174, Bingöl’de 2 bin 105, Bitlis’te bin 965, Elazığ’da 10 bin 17, Erzincan’da 2 bin 916, Erzurum’da 9 bin 112, Hakkari’de 176, Iğdır’da bin 730, Kars’ta 2 bin 831, Malatya’da 11 bin 659, Muş’ta 2 bin 62, Tunceli’de 889, Van’da 7 bin 65 konut satışı kaydedildi. Erzurum 11 aylık bazda ipotekli konut satış sayısı yüksekliği bakımından Malatya’nın ardından 2, diğer konut satış türü kaydında ise Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü oldu.

