YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'un meşhur Tekederesi mesire alanı sonbahar renklerine büründü

Erzurum'un meşhur Tekederesi mesire alanı sonbahar renklerine büründü

24.10.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un meşhur Tekederesi mesire alanı sonbahar renklerine büründü

Erzurum'da Konaklı Kayak Merkezi'nin eteklerindeki mesire alanı Tekederesi Göleti ve çevresi sonbaharın güzelliklerini sunuyor.

Palandöken ilçesinde kışın yüksek rakımı ve tesisleri ile yerli yabancı kayak meraklılarını ağırlayan Konaklı Kayak Merkezi'nin eteklerindeki Tekederesi Göleti, çevresindeki kavak, çam ve huş ağaçları sarı, yeşil ile kızıl tonlarına bürünerek sonbaharın tüm güzelliklerini yansıtıyor.

Özellikle hafta sonları şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğa ile baş başa kalmak isteyenleri ağırlayan gölet, sonbaharda da doğaseverler ile piknikçilerin uğrak yeri oluyor.

Konaklı Kayak Merkezi zirvesinin eteklerindeki mesire alanına gelen ziyaretçiler, renk cümbüşünün yaşandığı gölet civarındaki korularda yürüyüş yapıyor hem de kurdukları çadırlarda güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Kameriyelerde oturup ailece piknik yaparak gölette balık tutan ziyaretçiler, sonbaharın keyfini sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandıAlec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı
PARTNERİngiltere bu görüntüyü konuşuyor! Son hedefi 20 yaşındaki üniversiteli kız olduİngiltere bu görüntüyü konuşuyor! Son hedefi 20 yaşındaki üniversiteli kız oldu
Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu'nun naaşı Erzurum'a getirildiEren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu'nun naaşı Erzurum'a getirildi
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 24 Ekim Pazar

İmsak
05:04
Sabah
06:28
Öğle
12:04
İkindi
15:02
Akşam
17:31
Yatsı
18:49

Erzurum Nöbetçi Eczaneler24 Ekim Pazar

Şehir Bölge Eczanesi
Palandoken
Asya Eczanesi
Yakutiye
Yoncalık Eczanesi
Yakutiye
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kütahyalı marangoz ahşaptan susuz ceviz soyma makinesi icat etti

Kütahyalı marangoz ahşaptan susuz ceviz soyma makinesi icat etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Malatya'da bakımsız kalan köpek ve 7 yavrusuna polis sahip çıktı

Malatya'da bakımsız kalan köpek ve 7 yavrusuna polis sahip çıktı

Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı

Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı

Dans topluluğu "Kabardinka" Samsun'da sanatseverlerle buluştu

Dans topluluğu "Kabardinka" Samsun'da sanatseverlerle buluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.