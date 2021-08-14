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Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak sonucu sel meydana geldi, tarım arazileri hasar gördü

14.08.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak sonucu sel meydana geldi, tarım arazileri hasar gördü

Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak sonucu oluşan sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, bazı tarım arazileri hasar gördü.

Akşama doğru etkili olan sağanakla birlikte ilçe merkezindeki yollarda büyük ölçüde su birikintileri ve taşkın oluştu.

Taşkın nedeniyle bazı tarım arazilerinin hasar gördüğü ilçede, Sarısaz ve Kaleboğazı mevkisi, Oltu-Erzurum ve Oltu-Narman kara yolunda sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı söz konusu yollarda kara yolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Oltu Çayı'nın debisi yükseldi.

Taşkın nedeniyle bağ evinde mahsur kalan bir kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Oltu Belediyesi yetkileri de Oltu Çayı kenarında bulunan araçların kaldırılması için anons yaparak vatandaşları uyardı.

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