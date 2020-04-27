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Erzurum'un Oltu ilçesinde vatandaşlara 10 bin maske dağıtıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 27.04.2020 17:15 | Son Güncelleme

Erzurum'un Oltu ilçesinde vatandaşlara 10 bin maske dağıtıldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde üretilen 10 bin maske vatandaşlara dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre önce Oltu Kaymakamlığı ve Oltu Belediyesi işbirliğinde ilçede maske üretilmesi kararlaştırıldı.

Bu çerçevede Oltu Halk Eğitimi Merkezi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Nene Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde üretilen 10 bin maske vatandaşlara dağıtıldı.

Kaymakamlık binası önünde polis ekiplerinin barikat kurarak önlem aldığı maske dağıtımında, vatandaşlara ihtiyaçları ölçüsünde maske verildi.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan, üretime finansal destek veren Oltu Belediyesine ve maskeleri üreten personellere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum maske dağıtımı Oltu

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