YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum’un ülke eğitim harcamaları payı arttı

Erzurum’un ülke eğitim harcamaları payı arttı

29.01.2021 09:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Erzurum’un ülke eğitim harcamaları payı arttı

Erzurum’da 2020 yılında gerçekleştirilen kamu hizmet harcamaları toplamında eğitim giderleri yüzde 29,58’lik pay oluşturdu.

Erzurum’da 2020 yılında gerçekleştirilen kamu hizmet harcamaları toplamında eğitim giderleri yüzde 29,58’lik pay oluşturdu. Erzurum eğitim hizmet harcamaları düzeyinde bölgesinde 2’inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 20’inci sırayı aldı. İlde kişi başına 2 bin 691 TL tutarında eğitim harcaması yapıldı.
2020 Erzurum’un Bölgesel Eğitim Payı
DOSİAD araştırma sonuçlarına göre, 2020 döneminde Erzurum’da 2 milyar 51 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 2 milyar 869 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 5 milyar 433 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 14 milyar 263 milyon TL tutarında eğitim hizmet harcaması gerçekleştirildi.
Erzurum Eğitimde 20’inci Sırada
Erzurum iller sıralamasında eğitim harcamaları bakımından 20’inci oldu. Eğitim harcamalarının en yüksek değerde olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep, Urfa, Diyarbakır, Kocaeli, Hatay, Mersin, Kayseri, Samsun, Van, Manisa, K.Maraş, Eskişehir, Erzurum, Balıkesir, Malatya, Aydın, Denizli ve Sakarya olarak aktarıldı.
Erzurum Eğitim’de Bölge 2’incisi
Erzurum eğitim harcamaları düzeyinde bölgede 2’inci oldu. Verilere göre 2020 yılında; Van’da 2,4 milyar, Erzurum’da 2,0 milyar, Malatya’da 1,8 milyar, Elazığ’da 1,4 milyar, Ağrı’da 1,0 milyar, Muş’ta 946,0 milyon, Bitlis’te 835,6 milyon, Kars’ta 699,1 milyon, Bingöl’de 689,9 milyon, Hakkari’de 648,2 milyon, Erzincan’da 569,9 milyon, Iğdır’da 495,1 milyon, Ardahan’da 291,0 milyon, Tunceli’de 266,0 milyon TL eğitim harcaması yapıldı.
Erzurum’un Bölge Ve Ülke Payı
DOSİAD tarafından resmi veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre 2020 döneminde Erzurum’da kaydedilen eğitim harcaması toplamı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 71.48, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 37.75, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 14.37, ülke toplamında da yüzde 1.24’lük pay edindi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım!
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Erzurum Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
05:53
Sabah
07:19
Öğle
12:33
İkindi
15:13
Akşam
17:37
Yatsı
18:58

Erzurum Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Fulya Eczanesi
Palandoken
Sefa Eczanesi
Palandoken
Erzurum Eczanesi
Yakutiye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Öztürk Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şehri Şifa Eczanesi
Hinis
Horasan Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Erzurum’da 2021 yılı 1. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Erzurum’da 2021 yılı 1. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Meteorolojiden Erzurum ve Erzincan için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Erzurum ve Erzincan için yoğun kar yağışı uyarısı

"Göğüs duvarı fizyoterapi cihazı" Kovid-19 hastalarına nefes oldu

"Göğüs duvarı fizyoterapi cihazı" Kovid-19 hastalarına nefes oldu

Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Kadın Kooperatifi markalaşan ilk kadın kooperatifi oldu

Erzurum Kadın Kooperatifi markalaşan ilk kadın kooperatifi oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.