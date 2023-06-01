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Erzurum'un unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetleri tanıtıldı

01.06.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, kentin unutulmaya yüz tutan un helvası, tarhun şerbeti ve bulgur çorbası tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Yakutiye Medresesi önünde program düzenlendi.

Burada kurulan stantlarda, yöresel lezzetlerden un helvası, tarhun şerbeti ve bulgur çorbası tanıtılarak, katılımcılara ikram edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, AA muhabirine, etkinlikte Erzurum'a has lezzetlerin sunulduğunu belirterek, "Özellikle Türk mutfağının dünyadaki haklı şöhretine istinaden Erzurum'un nadide lezzetlerini tanıtan etkinlik düzenliyoruz." dedi.

Yöresel lezzetleri halkla buluşturduklarını ifade eden Almaz, "Genç nesle öğretiyoruz, eski nesle ise nostalji yaptırıyoruz. Unutulmuş, unutulmak üzere olan lezzetlerimizden seçtiklerimizi halkımızla buluşturuyoruz. Un helvası, tarhun şerbeti, su böreği ve bulgur çorbasını halkımıza sunuyoruz." diye konuştu.

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