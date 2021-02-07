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Es Es, Altay maçı sonrası ilk antrenmanına çıktı

07.02.2021 13:25 | Son Güncelleme:
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Eskişehirspor dün 5-0 kaybedilen Altay maçı sonrası yeni teknik direktörü yönetiminde rejenerasyon antrenmanı yaptı.Eskişehirspor dün oynanan Altay maçının ardından Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde, Teknik Direktör Cengiz Seçsev ve ekibi yönetiminde saat 11.00’de rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Eskişehirspor dün 5-0 kaybedilen Altay maçı sonrası yeni teknik direktörü yönetiminde rejenerasyon antrenmanı yaptı.
Eskişehirspor dün oynanan Altay maçının ardından Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde, Teknik Direktör Cengiz Seçsev ve ekibi yönetiminde saat 11.00’de rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Maç kadrosunda görev alan oyuncular koşu ve ısınma çalışması yaparken, diğer oyuncular pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdiler. Takım bir günlük iznin ardından salı günü Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

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