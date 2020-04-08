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  4. ESADEM uzman psikologları her salı 14.00’da Facebook’ta

ESADEM uzman psikologları her salı 14.00’da Facebook’ta

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.04.2020 12:00 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nin (ESADEM) uzman psikologları her Salı 14.00’da Facebook üzerinden canlı yayınlarla vatandaşlardan gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.Gerçekleştirilen canlı yayında Klinik Psikolog Berat Karaahmetoğlu, “Yetişkinlerde Korana virüsle baş etme yöntemleri, kaygı ve panik düzeyleriyle alakalı mücadelelerde neler yapılabilir” konularında bilgiler verip, vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.Korona virüs nedeniyle bu dönemde herkesin kaygılı olduğunu, buna bağlı olarak da baş dönmesi ve halsizliklerin yaşandığını ifade eden Karaahmetoğlu şu açıklamaları yaptı: “Kaygı arttırıcı faktörlerin en başında yalan ve yanlış haberler geliyor.

Eyüpsultan Belediyesi Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nin (ESADEM) uzman psikologları her Salı 14.00’da Facebook üzerinden canlı yayınlarla vatandaşlardan gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.
Gerçekleştirilen canlı yayında Klinik Psikolog Berat Karaahmetoğlu, “Yetişkinlerde Korana virüsle baş etme yöntemleri, kaygı ve panik düzeyleriyle alakalı mücadelelerde neler yapılabilir” konularında bilgiler verip, vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.
Korona virüs nedeniyle bu dönemde herkesin kaygılı olduğunu, buna bağlı olarak da baş dönmesi ve halsizliklerin yaşandığını ifade eden Karaahmetoğlu şu açıklamaları yaptı: “Kaygı arttırıcı faktörlerin en başında yalan ve yanlış haberler geliyor. Özellikle sosyal medya hesaplarında virüsle alakalı yayınlanan hiçbir şeyi izleyip, duymayacağız. Sosyal medyada yayınlanan haberlerin çoğu yanlış, eksik ya da yalan. Bu süreçte sadece Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı ya da ona ait yayın organlarından çıkan haberlere itimat edeceğiz. İkinci en önemli şey ise bağışıklık sisteminin en güçlü silahlarından birisi olan gece uykusuna dikkat edeceğiz ve uykumuz gelmeden yatağa gitmeyeceğiz.”

‘Kaygı seviyesini düşürmek için neler yapmalıyız?’
Kişilerin evde bulundukları süre içerisinde kendi hoşlandıkları şeyleri keşfetmeleri gerektiğini söyleyen Berat Karaahmetoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Günlük hayatımızda neler yapıyorsak evde onları yapmaya devam edeceğiz. Gençken veya çocukken yapmayı hoşlandığınız hobileri hatırlayın ve onları yapın. Eskiden uğraşmayı sevdiğiniz ama yoğun iş temposu nedeniyle ara vermek zorunda kaldığınız uğraşlara yeniden başlayın. Yine kaygı seviyesini düşürmek için her gün 30 dakika komik ve şaka videoları, sizi eğlendiren ve keyif veren videolar izleyin. Mutluluk hormonlarını aktivite etmek için bol bol sebze ve meyve yiyin. Bu şekilde hem bağışıklık sisteminiz güçlenecek hem de mutluluk hormon seviyeniz artacaktır. Yine her gün canlı, enerjinizi arttıran müzikler dinleyin. Evde hareketsiz kalmayın muhakkak egzersizler yapın.”

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Yeni Eczanesi
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