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Esas Oğlan'da Hadise'den sonra Şükrü Özyıldız ve Seda Bakan’ın ateşli sahneleri gündemde!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.01.2025 13:39
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Hadise ve Seda Bakan’ın oynadığı Esas Oğlan dizisi yayınlandığı günden beri gündemde. Hadise’nin gündem olan ateşli sahnelerinden sonra şimdi de Seda Bakan’ın cesur sahneleri adından söz ettirdi.

Esas Oğlan'da Hadise'den sonra Şükrü Özyıldız ve Seda Bakan’ın ateşli sahneleri gündemde!

Seda Bakan, Şükrü Özyıldız gibi tanınmış oyuncuların yer aldığı Esas Oğlan dizisinde ilk kez oyunculuk sergileyen Hadise'nin Kubilay Aka ile yer aldığı erotik sahneler, izleyiciler tarafından çok konuşulmuştu.

Hadise'nin ateşli sahnelerinden sonra Seda Bakan'ın Esas Oğlan son bölümdeki sahneleri sosyal medyayı salladı.

Şükrü Özyıldız ve Seda Bakan'ın yatak sahneleri son bölümde dikkat çekti. Seda Bakan ateşli anlarda "Ozan bunu Ceren'e yapamayacağım" diyerek Ozan'ı şoka uğrattı.

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Esas Oğlan 8. bölümdeki bu sahnelere "Seda Bakan ne yapsa yakışıyor", "İyi oyuncuların oyunculukları da bir garip oldu", "Dizi bu sahneleriyle baydı" yorumları yapıldı.

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ESAS OĞLAN KONUSU

İflas olmaz bir romantik olan Ceren, aşkı ve duygusallığı hayatının merkezine koyar. Selma ise asla mantığı elden bırakmayan bir risk analistidir. Tamamen farklı karakterde olan Ceren ve Selma, doğru erkeği bulmaya çalışırlarken birbirlerine yardım ederler. Ancak bu süreç ikisinin de değişmesine neden olur.

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Anahtar Kelimeler:
Seda Bakan
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