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ESBALDER ‘İdlib Şehitleri’ için Mevlid-i Şerif okuttu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.03.2020 12:42 | Son Güncelleme

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) tarafından, Eskişehir’de Hacı Havva Camii’nde ‘İdlib Şehitleri’ için Mevlid-i Şerif okutuldu.ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, ‘’İdlib Şehitleri’ için; Hacı Havva Camii’sinde vatandaşların katılımı ile Mevlid-i Şerif okuttuk.

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) tarafından, Eskişehir’de Hacı Havva Camii’nde ‘İdlib Şehitleri’ için Mevlid-i Şerif okutuldu.
ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, ‘’İdlib Şehitleri’ için; Hacı Havva Camii’sinde vatandaşların katılımı ile Mevlid-i Şerif okuttuk. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Hatmi Şerif duası yapıldı. İdlib Şehitleri için dua edildi. Mevlid-i Şerif’e katılan ve yemek programına iştirak eden herkese teşekkür ederim. Allah kabul etsin’’ dedi.
Program sonrası yemek ikramında bulunuldu.

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