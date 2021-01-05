ESBEM personel belgelendirme faaliyetlerine başladı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde 2019 yılında kurulan EOSB Sınav ve Belgelendirme Merkezi (ESBEM), Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) belgelendirme yetkisini alarak tüm Türkiye’de personel belgelendirme hizmeti vermeye hak kazandı.

EOSB tarafından 2019 yılı içerisinde lansmanı yapılan EOSB Sınav ve Belgelendirme Merkezi (ESBEM), ISO 17024 TÜRKAK akreditasyon sürecinin ardından, aralık ayı içinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yetkilendirme sürecini de başarıyla tamamlayarak, Eskişehir’deki tek yetkili kurum olarak belgelendirme faaliyetlerine başladı. Merkez metal, makine, lojistik ve plastik-kimya olmak üzere 4 ana sektör, 12 meslek dalında ve 26 alt meslek biriminde işgücünün mesleki belgelendirmesini yaparak, bu alanda büyük bir ihtiyaca cevap verecek.

2021 yılının ilk günlerinde sanayiciye müjde

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 2021 yılının ilk günlerinde Eskişehir sanayisine müjdeli bir haber vermenin gururunu yaşadıklarını aktararak, MYK yetki belgesinin alınmasının ardından ESBEM’in sadece Eskişehir’e değil çevre illerle birlikte tüm Türkiye’ye hizmet verecek önemli bir merkez olacağını söyledi. Başkan Küpeli, “2019 yılı içerisinde lansmanını yaparak kamuoyuna duyurduğumuz merkezimiz yönetim kurulu arkadaşlarımız ve çalışanlarımızın üstün gayretleriyle kısa sürede büyük yol kat etti. ESBEM’in Eskişehir’deki tek yetkili merkez olmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. Eskişehir sanayimiz için hayırlı uğurlu olsun. Sanayicimize ve halkımıza söz verdiğimiz bir yatırımı daha böylece hayata geçirmiş olduk” dedi.