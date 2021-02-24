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ESÇEVDER’den Başkan Küpeli’ye ziyaret

24.02.2021 11:27 | Son Güncelleme:
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ESÇEVDER’den Başkan Küpeli’ye ziyaret

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) Yönetim Kurulu Üyeleri, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.ESÇEVDER yönetim kurulu üyeleri Dilek Bayraç ve Ramis Tunca ile dernek üyesi Prof.

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) Yönetim Kurulu Üyeleri, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.
ESÇEVDER yönetim kurulu üyeleri Dilek Bayraç ve Ramis Tunca ile dernek üyesi Prof. Dr. Oğuz Çolak, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret ederek, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. Bayraç, “Güzel Bir Kent” sloganıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini şehrin çevre konusundaki sorunlarını minimize etmek, çözüm üretmek adına yoğun gayret gösterdiklerini belirtti. ESÇEVDER Yönetim Kurulu Üyesi Ramis Tunca ise Eskişehir OSB’de çevreye ve yeşile verilen önemden dolayı Başkan Küpeli’ye teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, "Türkiye’nin En Yeşil OSB’si” seçilen organize sanayi bölgesi olarak çevre konusundaki çalışmalarını her yıl daha da geliştirerek sürdürdüklerini, çevreye ve yeşile verdikleri önemin bir sonucu olarak Eskişehir OSB’nin Türkiye’nin en yeşil OSB olarak tespit edildiğini belirtti. Başkan Küpeli organize sanayi bölgesinde ciddi sayıda ağaçlandırma çalışması yaptıklarını ifade ederek, 2020 yılında başladıkları yeni ağaçlandırma çalışma döneminde 15 bin fidanı toprakla buluşturmaya başladıklarını ifade ederek, OSB’nin yerleşime açılan ve altyapısı biten tüm alanlarında yoğun bir ağaçlandırma çalışması yaptıklarını dile getirdi.

"Ülkemizin öncü bölgelerinden biriyiz"
Endüstriyel Simbiyoz konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalar hakkında konuşan Başkan Küpeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Özellikle çağdaş bir sanayi bölgesi için önemli çevresel konulardan biri olan “Endüstriyel Simbiyoz” konusunda da yıllardır hem ulusal hem de uluslararası proje ortaklarımızla yoğun çalışmalar yapmaktayız. Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının dönüştürülebilir çıktılarının tekrar ekonomiye kazandırılması olan simbiyoz konusunda çalışmalar yürütmekteyiz ve ülkemizde bu konudaki öncü bölgelerinden birisiyiz. Yine atık su arıtma tesisimiz yıllardır, bölgemizde kullanılan tüm suyu arıtarak tekrar doğaya bırakıyoruz. Aynı zamanda burada kurduğumuz laboratuvarımız ile hem ilimizdeki hem de bakanlığın görevlendirdiği tüm şehirlerde ve yerlerde çevre ölçüm işleri yapıyoruz. Eskişehir OSB olarak çevre konusundaki duyarlılığımızı her zaman en üst düzeyde koruyoruz.”

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