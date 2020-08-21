ESDER Başkanı Çelikus: "Doğal gaz müjdesi esnaf ve sanatkarımızı mutlu etti"

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, Karadeniz'de doğal gaz keşfine ilişkin, "Doğal gaz müjdesi esnaf ve sanatkarımızı mutlu etti, hayata geçirilmesiyle de rahat bir nefes almasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Çelikus, yazılı açıklamasında, Karadeniz'de Fatih Sondaj Gemisi'nin doğal gaz rezervi keşfetmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Karadeniz'de Fatih Sondaj Gemisi'nin doğal gaz rezervi keşfetmesinin ülke için çok sevindirici olduğunu belirten Çelikus, "Doğal gaz müjdesi esnaf ve sanatkarımızı mutlu etti, hayata geçirilmesiyle de rahat bir nefes almasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de 20 Temmuz'da başladığı "Tuna-1 Kuyusu" sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini açıklamasının, tüm ülkede olduğu gibi esnaf ve sanatkarları da sevindirdiğini aktaran Çelikus, "Türkiye bu keşifle milli ekonomi ve yerli enerji konusunda önemli bir adım attı." değerlendirmesini yaptı.