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ESDER Başkanı Çelikus: "Doğal gaz müjdesi esnaf ve sanatkarımızı mutlu etti"

ANKARA HABERLERİ  | 21.08.2020 17:53 | Son Güncelleme

ESDER Başkanı Çelikus: "Doğal gaz müjdesi esnaf ve sanatkarımızı mutlu etti"

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, Karadeniz'de doğal gaz keşfine ilişkin, "Doğal gaz müjdesi esnaf ve sanatkarımızı mutlu etti, hayata geçirilmesiyle de rahat bir nefes almasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Çelikus, yazılı açıklamasında, Karadeniz'de Fatih Sondaj Gemisi'nin doğal gaz rezervi keşfetmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Karadeniz'de Fatih Sondaj Gemisi'nin doğal gaz rezervi keşfetmesinin ülke için çok sevindirici olduğunu belirten Çelikus, "Doğal gaz müjdesi esnaf ve sanatkarımızı mutlu etti, hayata geçirilmesiyle de rahat bir nefes almasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de 20 Temmuz'da başladığı "Tuna-1 Kuyusu" sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini açıklamasının, tüm ülkede olduğu gibi esnaf ve sanatkarları da sevindirdiğini aktaran Çelikus, "Türkiye bu keşifle milli ekonomi ve yerli enerji konusunda önemli bir adım attı." değerlendirmesini yaptı.

Bulunan doğal gazın kullanıma sunulmasıyla enerji fiyatların düşeceğini, böylece de ekonominin canlanacağını ifade eden Çelikus, şunları kaydetti:

"Karadeniz gazının milletimizin kullanımına sunulmasının ardından enerji giderlerimiz de büyük ölçüde düşecek. Böylece doğal gaz fiyatları da azalacak. Düşen doğal gaz fiyatları ticareti de olumlu etkileyecek. Yıllardır uygulanan fiyatlar, üreticilere sanayicilere ciddi yük getiriyordu. Bu müjdeyle doğal gaz fiyatlarının ucuzlaması üretime de katkı sağlayacak. Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan esnafımız da bu sayede rahat nefes almış olacak. Fiyatların düşmesi ve üretimin artması piyasalara da canlılık getirecek."

Öte yandan Çelikus, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından da müjdeli haberler beklediklerini vurguladı.

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