YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Eşek sıpasıyla salıncakta keyfi yaptı

Eşek sıpasıyla salıncakta keyfi yaptı

KARABÜK HABERLERİ  | 29.03.2020 21:17 | Son Güncelleme

Karabük’te, bir kişi "Kara kızan" adını verdiği sıpasıyla salıncak keyfi yaptı.Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Ali Kavsa, evinin bahçesinde bulunan salıncağa "Kara kızan" adını verdiği sıpasıyla bindi.

Eşek sıpasıyla salıncakta keyfi yaptı

Karabük’te, bir kişi "Kara kızan" adını verdiği sıpasıyla salıncak keyfi yaptı.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Ali Kavsa, evinin bahçesinde bulunan salıncağa "Kara kızan" adını verdiği sıpasıyla bindi. Kara kızanı kucağına alan Ali Kavsa bir süre salıncakta sallandı. Ali Kavas, "İki gündür binemediği salıncağa bugün biniyoruz" dedi.
İkilinin görüntüleri büyük beğeni topladı.

Parkta tek başına salıncak keyfi
Öte yandan Karabük merkezde yaşlı bir vatandaş yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle boş kalan çocuk parkında salıncağa binerek eğlendi. Virüs tehdidi nedeniyle kimselerin olmadığı çocuk parkında salıncağa binen yaşlı adam cep telefonuyla görüntülendi.
Bir süre salıncakta sallanarak eğlenen yaşlı adam daha sonra parktan ayrıldı.

Eşek sıpasıyla salıncakta keyfi yaptı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdüKorkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdü
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çan Belediyesinden ‘evde kal’ konseri

Çan Belediyesinden ‘evde kal’ konseri

Çanakkaleli muhtardan korona şiiri

Çanakkaleli muhtardan korona şiiri

Gümrük kaçağı makaronlara el konuldu

Gümrük kaçağı makaronlara el konuldu

Samsun’da otomobil takla attı

Samsun’da otomobil takla attı

Beylikdüzü kapılarını sağlıkçılara açtı

Beylikdüzü kapılarını sağlıkçılara açtı

İzmir’de bit pazarlarına izin yok

İzmir’de bit pazarlarına izin yok

Karabük Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
05:04
Sabah
06:31
Öğle
12:59
İkindi
16:31
Akşam
19:18
Yatsı
20:39

Karabük Nöbetçi Eczaneler29 Mart Pazar

Pınar Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Kaya Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.